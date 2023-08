Film einer unbekannten Substanz auf dem Binnensee

Von: Hans-Jörg Meckes

Die Freiwillige Feuerwehr Heiligenhafen ließ Ölschlängel in den Binnensee, um den Film einzudämmen. © Hans-Jörg Meckes

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr in Heiligenhafen zu einem Einsatz am Binnensee gerufen. Der Film einer unbekannten Substanz schwamm auf dem Binnensee.

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge eilten am heutigen frühen Freitagabend gegen 17.20 Uhr zum Binnensee. Der Film einer unbekannten Substanz schwamm an der Oberfläche. Auch ein Gullyschacht war belastet, weshalb Feuerwehr und Polizei zunächst Proben entnahmen. Der Film habe sich zu diesem Zeitpunkt bis in die Mitte des Binnensees ausgebreitet, sagte Heiligenhafens Wehrführerin Svenja Bertschat.

Die Kameraden banden sogenannte Ölschlängel aneinander und legten sie auf dem Binnensee aus. „Wir minimieren damit die Ausbreitung“, so Bertschat weiter. Bis zum frühen Abend habe der Film noch nicht eindeutig identifiziert werden können. Die Umweltbehörde und das Ordnungsamt wurden sofort informiert.