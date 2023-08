Betriebsstoffe im Binnensee: Feuerwehr war bis in den frühen Morgen beschäftigt

+ © Hans-Jörg Meckes Die Betriebsstoffe im Binnensee beschäftigten die Feuerwehr am gestrigen Freitag bis in die Nacht hinein. Zur Eindämmung wurden Ölschlängel ausgelegt. © Hans-Jörg Meckes

Die Untersuchung am Heiligenhafener Binnensee zog sich bis in die frühen Morgenstunden. Bislang noch unbekannte Betriebsstoffe gelangten ins Wasser. Auch die Ölwehr der Feuerwehr aus Neustadt rückte an.

Die Untersuchung am Heiligenhafener Binnensee zogen sich noch bis in die frühen Morgenstunden hinein. Bereits am frühen Abend war die Feuerwehr Heiligenhafen alarmiert worden, da ein Film auf der Oberfläche des Binnensees schwamm. Um die Verschmutzung einzudämmen, legten die Kameraden Ölschlängel aus.

Am heutigen Morgen sei immer noch nicht geklärt worden, um welchen Betriebsstoff es sich handele und wo er herkomme, sagte Heiligenhafens Wehrführerin Svenja Bertschat. „Wir haben gestern noch die Wasserbehörde informiert und die Ölwehr der Feuerwehr aus Neustadt angefordert.“ Der Gewitterschauer am Abend hat die Untersuchung zwischenzeitlich unterbrochen, und die Feuerwehr musste gleichzeitig zu drei Paralleleinsätzen aufgrund vollgelaufener Keller ausrücken. „Wir waren bis 2 Uhr morgens im Einsatz“, so Bertschat. Die Feuerwehr Neustadt legte zusätzlich noch mehr Ölschlängel aus, um den Stoff einzudämmen. Die Polizei und die Feuerwehr Heiligenhafen entnahmen bereits gestern am frühen Abend eine Probe des Stoffes.