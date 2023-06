Bernd Penter ist Heiligenhafens neuer Polizeichef

Von: Patrick Rahlf

Teilen

Heiligenhafens neuer Revierleiter Bernd Penter (l.) und sein Stellvertreter Christian Knorr koordinieren die Polizeiarbeit zwischen Fehmarn und Lensahn. © Patrick Rahlf

In Heiligenhafen koordiniert Polizeihauptkommissar Bernd Penter seit Mai die Stationen des Nordkreises. Sein Stellvertreter ist Christian Knorr.

Heiligenhafen – Seit 1. Mai dieses Jahres hat das Polizeirevier Heiligenhafen einen neuen Revierleiter: Polizeihauptkommissar Bernd Penter hat seinen Dienst in der Warderstadt angetreten und trägt ab sofort die Personalverantwortung für mehr als 70 Polizistinnen und Polizisten zwischen Fehmarn und Lensahn. Zuvor war der 60-Jährige als Leiter des Fachdienstes Autobahn in Scharbeutz tätig. „Ich wollte gerne etwas Neues machen und freue mich auf diese Herausforderung mit den vielfältigen Aufgaben“, sagt Penter, der auf bislang 43 Dienstjahre bei der Polizei zurückblicken kann.

Stellvertreter ist Christian Knorr

Ebenfalls neu an Bord ist sein Stellvertreter: Polizeihauptkommissar Christian Knorr. Der 50-Jährige war zuletzt als Stationsleiter in Timmendorfer Strand tätig und ist im Januar nach Heiligenhafen gewechselt. „Wir ergänzen uns prima und haben uns gut eingelebt. Kein Wunder, wenn man den Binnensee direkt vor der Nase hat“, erklärt Bernd Penter, der schnell die Besonderheiten von Heiligenhafen und den umliegenden Gemeinden erkannt hat. „Der Tourismus boomt. Aber man muss sagen: Je mehr Menschen im Ort sind, umso mehr passiert natürlich – Parkrempler nehmen zu oder Belästigungen wegen Ruhestörung.“ Dass jedes Jahr zusätzliche Bäder-Polizisten die Stationen im Nordkreis verstärken, sei unabdingbar. In Heiligenhafen sind beispielsweise vier zusätzliche Stellen in den Sommermonaten vorgesehen.

Was die Kriminalitätsstatistik betreffe, sei Heiligenhafen eine „normale Kleinstadt ohne große Ausreißer“, berichtet Christian Knorr. Viele zusätzliche Einsätze – und das sei kein Geheimnis – würden aber auf das Konto der Ameos-Klinik gehen. „In den meisten Fällen sind es keine großen Einsätze. Wir werden schon gerufen, wenn sich Patienten, die Ausgang haben, nicht zu den vereinbarten Zeiten zurückmelden. Dann halten wir die Augen offen“, sagt der Revierleiter. Eine Brandstifter-Serie wie im Dezember vergangenen Jahres (wir berichteten), als die Feuerwehr mehrmals am Tag ausrücken musste, gebe es glücklicherweise nicht häufig.

Gruppe von jugendlichen Intensivstraftätern

Probleme hätte es in der Vergangenheit mit einer Gruppe jugendlicher Intensivstraftäter in Heiligenhafen gegeben. „Nicht unbedingt die Schwere, aber die Anzahl an Straftaten hat am Ende dafür gesorgt, dass einige von ihnen mittlerweile Haftstrafen verbüßen“, berichtet Bernd Penter. Auch eine Einbruchserie hat die Stadt Ende vergangenen Jahres in Atem gehalten, als nachts in zahlreiche Geschäfte eingebrochen wurde. Gleichzeitig gehört Heiligenhafen zu den Hotspots in Ostholstein, wenn es um Taschendiebstähle – besonders in Supermärkten – geht.

Derweil befindet sich die Polizei im regen Austausch mit Ordnungsamt, Tourismus-Service und privaten Veranstaltern. „Die Hafenfesttage stehen bevor und wir kommen zu ersten Abstimmungsgesprächen zusammen. Jedes Jahr kann man Dinge optimieren, um den Besuchern ein sicheres Veranstaltungserlebnis zu garantieren“, sagt Christian Knorr. Dazu gehöre nicht zuletzt auch die Erarbeitung eines Parkraumkonzeptes für Großveranstaltungen dieser Art.

Persönlich ist es Bernd Penter ein Anliegen, in Heiligenhafen zukünftig einen kommunalpräventiven Rat wiederzubeleben, den es unter dem Namen „kriminalpräventiver Rat“ schon gegeben hat. Erste Gespräche mit Bürgermeister Kuno Brandt habe es zu diesem Thema bereits gegeben. Möglichst viele Akteure, vom Seniorenbeirat bis hin zum Jugendparlament, der Verwaltung oder der Schule, sollen in diesem Rat vertreten sein. „Zusammen könnte man schauen, wo der Schuh drückt, um gemeinsam mögliche Probleme anzugehen“, schwebt es dem neuen Polizeichef vor.