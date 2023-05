Schneeweiße Couch steht mitten auf einem Feld bei Großenbrode

Von: Patrick Rahlf

Mitten auf dem Feld bei Großenbrode steht eine weiße Couch. © Patrick Rahlf

Wer derzeit an Großenbrode vorbeifährt, kann ein weißes Sofa mitten auf einem Feld betrachten. Doch was hat es mit dem Möbelstück auf sich?

Wer auf der E47 von der Insel Fehmarn kommend in Richtung Großenbrode fährt, der wird seit einigen Tagen ein weißes Sofa bemerkt haben, das mitten auf einem Feld steht und fast dazu einlädt, sich hinzusetzen. Hat sich dort jemand einen Scherz erlaubt und sein altes Mobiliar entsorgt? Großenbrodes Bürgermeister Jens Reise, selbst Landwirt, sagt lachend. „Das weiße Sofa ist aktuell ein großes Thema in der Gemeinde. Auch ich wurde schon gefragt, ob ich wüsste, was es damit auf sich hat. Dabei wird es sich um eine Vergrämungsmaßnahme handeln, die der Wildschaden-Abwehr auf dem Feld dient“, konnte Reise Licht ins Dunkel bringen.