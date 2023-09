„Bauen ohne Quote“ – Telekom informiert über Glasfasernetz in Heiligenhafen

Von: Hans-Jörg Meckes

Teilen

Ein Blick auf die Karte von Heiligenhafen zeigt, welche Gebiete im Jahr 2023 (helles Magenta) und welche im Jahr 2024 (dunkles Magenta) mit Glasfaser ausgebaut werden. © Telekom

In Heiligenhafen befindet sich der Ausbau des Glasfasernetzes jetzt im dritten Jahr. Auch Einwohner, deren Straße noch nicht ausgebaut ist, sollten ihr Interesse bekunden, wenn sie Glasfaser haben möchten, sagt die Telekom.

Heiligenhafen – Die Telekom baut in Heiligenhafen derzeit das Glasfasernetz für das schnelle Internet aus. Dabei werden über 25 Kilometer Tiefbauarbeiten verrichtet, und es werden rund 2800 Haushalte mit der neuen Technik versorgt, erklärt Maximilian Latendorf, Regionalmanager der Telekom.

„Wir bauen ohne Quote, das heißt, auch wenn sich nur ein Haushalt in einer Straße bei uns für den Glasfaseranschluss entscheidet, bekommt er ihn“, verspricht Latendorf. Beim Verlegen der Anschlüsse sei es egal, wie lang der Weg von der Straße bis zum Haus ist, der Anschluss werde kostenlos direkt ans Haus gelegt.

Die Tarife beginnen bei der Telekom in den ersten sechs Monaten von 50 bis 500 Mbit pro Sekunde bei 19,95 Euro – ab dem 7. Monat werden die Tarife teurer. Die verschiedenen Tarifvarianten können auch mit dem Fernsehanschluss gekoppelt werden. Kunden, die von der Telekom einen Anschluss gelegt bekommen möchten, müssten danach keinen Telekom-Tarif buchen. Nach dem Ausbau könne das Glasfasernetz zudem von den Anbietern Vodafone, 1&1 sowie Telefonica genutzt werden, erläutert Latendorf.

Der Ausbau des Netzes befinde sich jetzt im dritten Jahr. Für die Gebiete im Jahr 2023 habe die Vorvermarktung am 4. August bekommen. Im Regelfall hätten Einwohner drei Monate Zeit, sich zu entscheiden, ob sie an das Glasfasernetz angeschlossen werden möchten. Auch danach gebe noch einen Zeitraum, sich von der Telekom an das Netz anschließen zu lassen.

Einige Einwohner merkten auf der Informationsveranstaltung der Telekom zum Glasfasernetz in Heiligenhafen an, dass ihre Straße nicht im Ausbaugebiet liege. Diese Haushalte könnten momentan noch keinen Vertrag zum Ausbau abschließen. „Die Leute, die dort wohnen, sollten ihr Interesse bei uns bekunden“, so Latendorf. Dann könnten ihre Straßen später noch in das Ausbaugebiet aufgenommen werden.

Vertragsabschlüsse und Beratungen werden bei der Telekom im Shop angeboten. Auf Wunsch kommen die Mitarbeiter auch zu den Kunden nach Hause.