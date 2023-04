Ausstellung „Land in Sicht“ ist jetzt in Heiligenhafens Rathaus zu sehen

Von: Peter Foth

Eine besondere Verbindung von Wasser, Himmel und Land zeigt Karen Behrendt-Voigt mit diesem Gemälde im Heiligenhafener Rathaus. © Peter Foth

Die Künstlerin Karen Behrendt-Voigt hat ihre Ausstellung „Land in Sicht“ im Heiligenhafener Rathaus eröffnet. Zu sehen sind maritime Acrylbilder.

Heiligenhafen – Vor großem Publikum hat die Neustädter Malerin Karen Behrendt-Voigt am Sonnabend ihre Ausstellung „Land in Sicht“ im Heiligenhafener Rathaus eröffnet. Die Künstlerin beschäftigt sich in ihren Werken mit dem Zusammenspiel der Elemente von Himmel, Wasser und Erde.

Auch aus der Ferne betrachtet spiegeln diese Bilder die Liebe zu ihrer norddeutschen Heimat wider. „Der blaue Himmel, die Wolken, das Meer, ich liebe dieses Farbenspiel“, sagte die Malerin. Behrendt-Voigt kommt von der Nordsee aus Dithmarschen und braucht einfach diese drei Dinge, um sich wohlzufühlen. Mit dem Thema der Ausstellung „Land in Sicht“, will sie deutlich machen, dass in ihren Werken viel Maritimes stattfindet. Aber für die Künstlerin bedeutet der gewählte Titel der Ausstellung noch mehr, nämlich Hoffnung. Schon früher haben die Seeleute gesagt: „Nun haben wir wieder Land in Sicht.“ Auch ein Zeichen, dass man bald zu Hause war.

Auch Behrend-Voigt habe das spontan empfunden, denn nach der Coronazeit kam bei ihr wieder „Land in Sicht“, und sie konnte erneut ausstellen. Während der Pandemie habe sie gemalt, konnte aber nicht ausstellen. Zum anderen fehlten ihr die Anregungen aus der Gruppe. „Dieser Austausch mit den Malerkollegen und Malfreunden war nicht mehr da. Mir fehlte eben etwas“, sagte die Künstlerin.

Behrendt-Voigt hat 2018 schon einmal im Rathaus ausgestellt

Das Heiligenhafener Rathaus sei für sie ein ganz besonderer Ort. Dort habe sie 2018 schon einmal ausstellen dürfen. Der damalige Bürgermeister Heiko Müller habe auf der Vernissage eine ganz beachtliche Rede gehalten. Karen Behrendt-Voigt kommt ins Schwärmen: „Schon damals haben wir das Rathaus besonders schön gefunden. Diese herrliche Treppe, diese Empore oben, alles hat so viel Charme.“

Behrendt-Voigt hat eine fünfjährige Ausbildung bei der diplomierten Künstlerin Lilo Müller in abstrakter Malerei erhalten und zusätzlich Kurse in der Kunstschule Lübeck besucht. Kenntnisse in Spachteltechnik und maritimer Malerei wurden ihr von der Künstlerin Claudia Kassner vermittelt und bereichern das Spektrum ihrer Arbeiten. „Ich will nicht stehen bleiben. Da ich sehr neugierig bin, probiere ich viel aus und bin dann erstaunt, was daraus entsteht“, sagte die Malerin bei der Eröffnung ihrer Ausstellung im Rathaus, die ab jetzt bis zum 15. Oktober dort zu sehen ist.