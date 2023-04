Ausbildungsmesse: Heiligenhafener Betriebe informierten über Berufe

Von: Peter Foth

Meister Ole Mäder von Mäder & Rath Haustechnik (r.) zeigt den Jugendlichen, wie man mit einer Kamera auch Fehler in dunklen, unzugänglichen Tiefen entdecken kann. © Peter Foth

Auf der ersten Ausbildungsmesse an der Warderschule zeigten Betriebe aus Heiligenhafen den Schülern mögliche Berufsperspektiven auf. Die Schüler konnten mit den Unternehmen Kontakt aufnehmen – das Interesse war groß.

Heiligenhafen – Zum Anfassen präsentierte sich das Heiligenhafener Handwerk gestern Vormittag auf der ersten Ausbildungsmesse in der Warderschule. Die Schülerinnen und Schüler profitierten von den vielen Informationen zur Ausbildung im Handwerk und konnten teilweise vor Ort selbst Hand anlegen.

Aus dem Bereich Heizung und Sanitär waren die Betriebe Mäder und Rath, Samsing und Hermes mit einem Stand vertreten. Bei der aktuellen Energiewende sind aber auch Elektrobetriebe wie Elektro-Schmütsch gefragt. So konnten die Jugendlichen mehr über die Photovoltaiktechnik erfahren und sogar den Ladestecker für ein E-Auto in die Hand nehmen. Über Ausbildungsmöglichkeiten in der Kfz-Branche informierte derweil die Firma VW Berg, die mit einem Meister und Auszubildenden vor Ort war. Über die Ausbildung zum Optiker klärte zudem Alexandra Lehmann vom Sehzentrum Optik Frank auf. Gefragt waren auch die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt Heiligenhafen, bei den Heiligenhafener Verkehrsbetrieben (HVB), beim Tourismus-Service und bei der Sparkasse Holstein.

Berufsbilder haben sich stark verändert

Als Vorsitzender der Bezirkshandwerkerschaft brachte Kai Samsing seine Freude zum Ausdruck, dass man in der Warderschule eine Plattform für eine kleine Messe erhalten habe. „So eine Ausbildungsveranstaltung hätten wir schon vor Jahren machen müssen. Das war lange überfällig“, sagte Samsing. In den vergangenen 20 Jahren hätten sich die Berufsbilder derart verändert, sodass heute kaum noch jemand wisse, wie die technischen Anforderungen in den Berufen aussehen. „Dafür nutzen wir diese Plattform, um den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, was wir eigentlich leisten“, erklärte Samsing, der ergänzte: „Wir freuen uns natürlich auch, wenn die Lehrer an unsere Stände kommen, denn sie sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Beruf und Schule.“ Des Weiteren müsse eine Ausbildung heute „kein abgeschlossenes Lebenswerk“ sein, denn es würde vielfältige Möglichkeiten geben, sich auch im Anschluss fortzubilden.

Jugendlichen Perspektiven aufzeigen

Für Kristina Krämer, Schulleiterin der Warderschule, ist die Verzahnung zwischen Schule und Beruf besonders wichtig. „Als der Vorsitzende der Bezirkshandwerkerschaft auf uns zukam und fragte, ob wir Interesse an einer schuleigenen Messe von Ausbildungsbetrieben aus Heiligenhafen hätten, waren wir sofort Feuer und Flamme – und so entstand die erste Ausbildungsmesse. Um sich zu informieren, haben wir zwei Schulstunden eingesetzt.“ Die Veranstaltung sei deshalb so wichtig, um Hemmungen abzubauen und mit den Betrieben ins Gespräch zu kommen.

Die Vertreter der Betriebe in Heiligenhafen stellten ihre Arbeit vor und informierten über Ausbildungsmöglichkeiten. © Peter Foth

Wie bedeutend es ist, den Schülern frühzeitig eine Perspektive aufzuzeigen, belegt die Zahl, dass im vergangenen Jahr 13 Jugendliche ohne Abschluss die Warderschule verlassen haben. „Das hatte unterschiedliche Gründe, von Corona bis zur allgemeinen Schulmüdigkeit.“ Es gab allerdings auch zwei Kinder, die direkt von der Schule in ein Langzeitpraktikum geschickt wurden und die dadurch eine Ausbildungsstelle bekommen hätten – auch ohne Schulabschluss. „Wenn unsere Lehrkräfte merken, es wird eng mit einem Schulabschluss und die Motivation sinkt, müssen wir schauen, dass wir Alternativen finden“, sagte Krämer. In solchen Fällen sei man aber auf das Schulamt angewiesen, damit diese Langzeitpraktika genehmigt werden. Der Hauptschulabschluss könne zudem auf der Berufsschule in Oldenburg jederzeit nachgemacht werden, betonte Schulleiterin Kristina Krämer abschließend.