Heringsdorf will sich weiterentwickeln

Von: Hans-Jörg Meckes

Teilen

Im Heringsdorfer Ortsteil Süssau wünschen sich viele Einwohner, dass die Promenade saniert wird. Das wurde im Ortsentwicklungskonzept festgehalten, das die Gemeindevertretung kürzlich beschlossen hat. © Hans-Jörg Meckes

Wie soll sich die Gemeinde Heringsdorf mit ihren elf Ortschaften zukünftig weiterentwickeln? Das haben die Einwohner und die Gemeindevertretung jetzt in einem Ortsentwicklungskonzept festgehalten, das kürzlich vorgestellt wurde.

Heringsdorf – „Das Ortsentwicklungskonzept ist beschlossen“, sagt Heringsdorfs Bürgermeister Udo Scholz (CDU). Er war erstaunt darüber, dass die Gemeindevertretung mit den Einwohnern bei vielen Zielen auf einer Linie liege. Das 190 Seiten lange Dokument stelle der Gemeinde bei den zukünftigen Maßnahmen viele Fördermittel in Aussicht, betont Scholz. Aber in welche Richtung soll es für die 1175 Einwohner große Gemeinde gehen?

Ortskern soll erneuert werden

Im Ortsentwicklungskonzept sind drei Schlüsselprojekte aufgeführt, die verwirklicht werden sollen. Im ersten Schlüsselprojekt ist von der „Mitte der Gemeinschaft“ die Rede, die am ehemaligen Sportplatz im Übergang zur Straße Am langen Acker entstehen soll. In diesem Bereich sei gewünscht, die Kita „Zwergenburg“ zu erweitern und an der Stelle des heutigen Sportplatzes ein neues Quartier zu errichten, in dem mehrere Generationen wohnen können. Weiter südöstlich davon werde sich ein Multifunktionssportplatz gewünscht, der zum neuen Treffpunkt für Jung und Alt werden soll. Zwischen Sportplatz und Wohnbebauung soll ein neues Dorfgemeinschaftshaus entstehen, das auch als Vereinshaus und Sitzungssaal für weitere Veranstaltungen genutzt werden kann.

Der Ortskern mit der Kita „Zwergenburg“ könnte erweitert werden. Auf Gut Siggen soll laut Ortsentwicklungskonzept künftig der Fokus auf dem Austausch in der Kultur liegen. © Hans-Jörg Meckes

Moderat wachsen Heringsdorf strebt künftig ein moderates Wachstum seiner Einwohner an. Derzeit wohnen 1175 Menschen in der Gemeinde. Laut Statistikamt Nord sind über die Hälfte davon älter als 60 Jahre. Der Anteil der 18- bis 29-Jährigen ist mit zehn Prozent sehr gering. Rund 14 Prozent der Einwohner sind noch minderjährig. Heringsdorf ist stark durch Einfamilienhäuser geprägt, sie machen einen Anteil von 79 Prozent aus. Bei jüngeren Leuten gibt es jedoch eine Nachfrage nach Mietwohnungen, sodass in der Gemeinde auch für kleinere Mehrfamilienhäuser noch Bedarf besteht.

Gut Siggen als Ort des Austausches

Das zweite Schlüsselprojekt ist das Gut Siggen. Es stellt laut Konzept einen identitätsstiftenden Ort der Gemeinde dar und bietet mit seinen großen Gebäuden viel Potential. In den Räumen könnten verschiedene Gruppen zukünftig zusammenarbeiten. Besonders im Bereich Kultur könnte ein Austausch von Einheimischen und Touristen entstehen. Vor allem in den Bereichen Tourismus und Landwirtschaft ist dieser Austausch angedacht, heißt es in dem Ortsentwicklungskonzept.

Neue Strandpromenade in Süssau gewünscht

Als drittes Schlüsselprojekt soll die Strandpromenade in Süssau erneuert werden. Die Einwohner, die am Konzept mitgewirkt haben, und die Gemeindevertreter erhoffen sich davon, dass der Strand attraktiver für Touristen wird. Besonders Cafés und Restaurants sollen aufgewertet werden. Der Seebrückenvorplatz soll künftig als Veranstaltungsort dienen sowie für gemeindliche Aktionen genutzt werden. Dauerwohn- und Wochenendhäuser sind laut Konzept an der Promenade nicht gewünscht. Für den Radverkehr könnte die neue Promenade zu einem beliebten Rast- und Verweilort werden.