ASB-Regionalverband Ostholstein erwartet Besuch von dänischen Samaritern

Von: Peter Foth

Teilen

Die Freundschaft zu den Samaritern der Dansk Folkehjaelp ist für den ASB-Regionalverband Ostholstein eine Herzensangelegenheit. © Privat

Im Dezember 2022 besuchte der ASB-Regionalverband die dänische Partnerorganisation Folkehjaelp in Nakskov. Nun kommen die Dänen nach Heiligenhafen.

Heiligenhafen – Nach zweijähriger Pause in der Coronapandemie haben beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) die langjährigen Kontakte zu den dänischen Freunden von der Dansk Folkehjaelp in Nakskov wieder Fahrt aufgenommen. Im Rahmen des von der Europäischen Gemeinschaft 2012 geförderten Projekts Beltsamariter waren neue Kontakte zwischen deutschen und dänischen Samariterverbänden geknüpft worden, die bis heute Bestand haben.

Traditionell unterstützen die Helfer des ASB-Regionalverbandes die dänischen Samariter bei der Julejaelp (Weihnachtshilfe) für bedürftige Familien, die in Dänemark landesweit durchgeführt wird. Vor der Coronapandemie waren deutsche Samariter mit Sammeldosen auf den Straßen von Nakskov unterwegs, um erfolgreich Spenden zu sammeln. Dabei erlebten die deutschen Samariter eine große Spendenbereitschaft in der dänischen Bevölkerung. Teilweise zeigten sich die Anwohner Nakskovs angenehm überrascht, dass deutsche Samariter um eine Weihnachtsspende für die Aktion Julejaelp baten. So war eine Abordnung des ASB-Regionalverbandes am 19. Dezember 2022 dabei, um beim Transport der Spendenwaren aus einem großen Supermarkt in Nakskov zum Ladengeschäft der Dansk Folkehjaelp zu unterstützen. Weihnachten 2022 war es gelungen, 170 bedürftige Familien mit einem Weihnachtspaket, das neben einer Weihnachtsgans, Süßigkeiten, Gebäck, und einem Warengutschein und auch Spielsachen für die Kinder enthielt, zu unterstützen. Nicht fehlen durfte zum Abschluss das gemeinsame gemütliche Beisammensein mit den dänischen Freunden bei einem leckeren Smörrebröd.

Dänen kommen am 19. August nach Heiligenhafen

Jetzt haben die deutschen Samariter ihre dänischen Freunde zu einem Gegenbesuch am Sonnabend (19. August) nach Heiligenhafen eingeladen. Um 11 Uhr wird die deutsche Seite die Samariter der Dansk Folkehjaelp dann in Puttgarden empfangen und einen ersten Stopp an der neuen ASB-Rettungswache in Petersdorf auf Fehmarn einlegen. Dort können die dänischen Samariter sich über das ASB-Rettungssystem im Norden von Ostholstein informieren.

Weiter geht die Fahrt nach Heiligenhafen, wo um 12.15 Uhr eine Besichtigung der ASB-Einrichtungen vorgesehen ist. Geplant ist eine Besichtigung des Gebäudes vom ASB-Regionalverband und seiner Rettungswache. Um 13 Uhr wird es ein gemeinsames Mittagessen im Ausbildungsraum des ASB-Gebäudes in der Tollbrettkoppel geben. Ein wichtiger Punkt des Dänenbesuchs ist ein Einkaufsbummel im dänischen Grenzhandel von Fleggaard oder Kalle. Beide Grenzmärkte befinden sich nur wenigen Meter vom ASB-Gebäude entfernt und sind gut zu Fuß zu erreichen. Um 15.20 Uhr ist ein Treff mit der Besuchshundegruppe des ASB vorgesehen. Danach wird es ein gemeinsames Kaffeetrinken im ASB-Ausbildungsraum mit einem Erfahrungsaustausch geben. Vor der Rückfahrt nach Dänemark ist noch eine Stadtrundfahrt geplant. Danach geht es über die Autobahnabfahrt Heiligenhafen Süd nach Norden. Geplant ist noch ein Zwischenstopp an der Raststätte Heiligenhafener Berg, wo die dänischen Gäste noch einmal vollumfänglich den Blick auf die Warderstadt genießen können. Der ASB-Regionalvorsitzende Jörg Bochnik, der mit Unterstützung der Geschäftsführung den Dänenbesuch geplant hat, ist stolz auf die guten Kontakte zur Dansk Folkehjaelp.