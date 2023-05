Heiligenhafen: Apotheken streiken Dienstag

Von: Patrick Rahlf

Hubertus Herrmuth will am Dienstag in Heiligenhafen auf die prekäre Lage der Apotheken aufmerksam machen und wird erst um 14 Uhr öffnen. © Hans-Joerg Meckes

Die Anker Apotheke, die Stadt Apotheke, die Warder-Apotheke und die Sund-Apotheke werden am Dienstag (9. Mai) in Heiligenhafen von 8 bis 14 Uhr geschlossen sein. Grund: Die Inhaber Hubertus Herrmuth und Martina Laudien wollen auf die prekäre Lage aufmerksam machen, in der sich die Apotheker und ihre Mitarbeiter zunehmend befinden.

Heiligenhafen – „Am Dienstagvormittag werden alle Apotheken in Heiligenhafen streiken und erst um 14 Uhr öffnen“, erklärt Herrmuth, dem die Anker Apotheke und die Stadt Apotheke gehören. Die Apotheken bräuchten dringend bessere Rahmenbedingungen, andernfalls sei die Arzneimittelversorgung auf lange Sicht gefährdet. Zwar sei Heiligenhafen mit vier Apotheken noch gut versorgt, aber in Schleswig-Holstein werde das Apothekensterben immer offensichtlicher. Rund 150 Apotheken haben in den vergangenen 15 Jahren im Land ersatzlos schließen müssen, verweist der 52-Jährige auf die Statistik der Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Der Trend werde sich in Zukunft noch beschleunigen, denn derzeit seien rund 30 Prozent der Apothekeninhaber in Schleswig-Holstein 60 Jahre und älter, heißt es vom Apothekerverband Schleswig-Holstein. Die Perspektiven würden nicht besser, denn es können sich kaum noch Hochschulabsolventen den Gang in die Selbstständigkeit vorstellen. „Die jungen Leute werden in den großen Städten und bei Pharmaunternehmen viel besser bezahlt als auf dem Land“, erklärt Herrmuth.

Das sieht auch Martina Laudien so, die in Heiligenhafen die Warder- und die Sund-Apotheke betreibt. „Es muss eine Anpassung an die Inflation geben, damit wir Mitarbeitern gute Löhne bezahlen können“, fordert die 50-Jährige von der Politik. Es könne nicht sein, dass die Löhne in jeder Branche steigen, und nur in den Apotheken schlechter werden.

Viele Arzneimittel haben lange Lieferzeiten

Laudien und Herrmuth können mittlerweile immer öfter nur noch fast leere Medikamentenschubladen aus ihrem Lager ziehen. Die Apotheken müssten einen enormen zusätzlichen Aufwand leisten, weshalb sie einen finanziellen Engpass-Ausgleich fordern. „Wir leisten hier ganz viel Arbeit, wir müssen mit der Bürokratie fertig werden, Abrechnungen machen und aufwändig nach lieferfähigen Arzneimitteln suchen“, schildert Laudien die hohen Arbeitsanforderungen ihrer Angestellten. Bei Herrmuth sieht es nicht besser aus. Bei einigen Medikamenten wie einer Augensalbe habe er ein halbes Jahr auf die Lieferung warten müssen. Noch ärgerlicher sei das bei lebenswichtigen Medikamenten gegen Krebs. Die Kunden müssten immer weitere Wege in Kauf nehmen, um Arzneimittel zu erwerben.

Der Apothekenstreik sei absichtlich so kurz vor die Kommunalwahlen gelegt worden, um ein deutliches Zeichen zu setzen. Die Notversorgung in Heiligenhafen werde an dem Tag weiterhin sichergestellt.