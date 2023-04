Nächster Traditionsbetrieb in Heiligenhafen schließt

Von: Patrick Rahlf

Teilen

Seit 56 Jahren betreut Angelika Hansen ihre Uhren- und Schmuckkunden. Jetzt will die Geschäftsfrau in den Ruhestand gehen. © Foth

Vor 56 Jahren hatten Uhrmachermeister Günter Hansen und seine Frau Angelika das Uhrmachergeschäft im Thulboden 26 eröffnet. Nun geht der Ausverlauf los, einen Nachfolger gibt es nicht.

Heiligenhafen – Günter Hansen gehörte zu den besten Uhrmachermeistern im Lande. Er verstand es, jede Uhr wieder zum Laufen zu bringen. Nach dem Tod des Firmengründers im Jahr 2004 führte seine Frau Angelika das Uhren- und Juweliergeschäft bis heute weiter.

In diesem Haus im Thulboden 26 eröffneten der Uhrmachermeister Günter Hansen und seine Frau 1967 ihr Uhrenfachgeschäft mit Werkstatt. © Foth

Größere Reparaturen an Uhren wurden seitdem zwar nicht mehr durchgeführt, doch wer eine neue Batterie für seine Uhr benötigte oder ein Band wechseln lassen wollte, lag bei Angelika Hansen immer richtig. Auch als Schmuckverkäuferin machte sich Hansen einen Namen. Bei ihr gab es stets das größte Angebot an Ostseebernstein. Dazu kamen andere Schmuckstücke und ein großes Angebot an Uhren. Auch viele Vereine waren Stammgäste bei Juwelier Hansen, denn hier gab es alle Pokale, die Vereine brauchten – und auch die dazugehörige Gravur wurde vor Ort im Thulboden angeboten. Jetzt, nach 56 Jahren, will sich die Heiligenhafener Geschäftsfrau in den Ruhestand verabschieden und hat in ihrem Laden im Thulboden den Räumungsverkauf gestartet. Ein paar Monate wird es noch dauern, bis alle Stücke abverkauft sind, aber irgendwann wird Schluss sein. „Einen Nachfolger für das Geschäft habe ich leider nicht gefunden“, sagte Angelika Hansen der HP, die sich wünscht, dass ihre bisherigen Geschäftsräume nicht lange leer stehen werden.

Erst im vergangenen Jahr hatte mit der Fleischerei Brandenburg ein weiterer Traditionsbetrieb im Thulboden geschlossen. Kürzlich wurde auch bekannt, dass die Altdeutsche Bierstube auf dem Marktplatz für immer ihre Türen schließen wird.