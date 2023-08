Der Thulboden-Flohmarkt ist zurück

Von: Peter Foth

Der Thulboden-Flohmarkt gehörte in den vergangenen Jahren zu den Höhepunkten des Augusts in Heiligenhafen. © Peter Foth/Archiv

Am Sonntag findet wieder der beliebte Thulboden-Flohmarkt in Heiligenhafen statt. Dabei wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein.

„Partner mit Herz“, der Gewerbeverein in Heiligenhafen, lädt am kommenden Sonntag (13. August) zum traditionellen Flohmarkt im Thulboden ein. Der Veranstalter rechnet wieder mit einer großen Zahl von Besuchern, denn der Thulboden-Flohmarkt war immer das Highlight im August. Der Flohmarkt im Herzen der Stadt hat am Sonntag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Die Aussteller können ab 5 Uhr ihre Stände aufbauen. Der Gewerbeverein bittet darum, ab Sonnabend (12. August) nach 18 Uhr keine Fahrzeuge bis zum Thulboden 50 und in der Poststraße abzustellen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auf dem Parkplatz am Thulboden werden ein Grillwagen und ein Getränkewagen stehen.