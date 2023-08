Am 19. August startet die 20. Kult(o)urnacht in Heiligenhafen

Von: Hans-Jörg Meckes

Ein Korb voller „Kult(o)urtaler“: Inga Sauter von der HP und Künstlerin Cornelia Scheefeld zeigen den Kult(o)urtaler 2023, der das Logo der Heiligenhafener Post als Sponsor trägt. Scheefeld gestaltet den Taler seit 2010. © Hans-Jörg Meckes

Am 20. August ist es wieder soweit – an insgesamt 18 Stationen können sich Besucher in Heiligenhafens Innenstadt Musik, Kunst, Literatur und vielem mehr hingeben. Der Kult(o)urtaler wird in diesem Jahr von der Heiligenhafener Post gesponsert.

Heiligenhafen – Am 19. August (Sonnabend) heißt es wieder frische Kult(o)urluft schnappen, wenn in Heiligenhafen 18 Stationen dazu einladen, sich bei der 20. Kult(o)urnacht von 18 bis 24 Uhr Impressionen aus Musik, Kunst, Geschichte, Literatur sowie Delikatessen hinzugeben.

Ein Sammlerstück ist wieder der von Cornelia Scheefeld in liebevoller Handarbeit gestaltete Kult(o)urtaler, der das Logo der Heiligenhafener Post als diesjährigem Sponsor trägt. Wer ihn haben möchte, muss mindestens neun der 18 Stationen besucht haben und dies auf der Stempelkarte im Info-Flyer vorweisen können. Insgesamt werden 400 Taler vergeben und ab 23 Uhr an der Kirche ausgehändigt. Pro Person wird maximal ein Taler vergeben.

Die Kult(o)urnacht wird um 18 Uhr von Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt in der Stadtkirche eröffnet. Bereits vorher gibt es ab 17 Uhr auf dem Marktplatz eine Show der „Tanzmäuse“ und der „Dance Devils“ vom TSV Heiligenhafen zu sehen. Unter anderem gibt es zahlreiche musikalische Darbietungen wie den Chor in der Stadtkirche, akustische Gitarrenklänge mit Kevin Clausen bei der Station der Heiligenhafener Post, den Shanty-Chor der Segler-Vereinigung-Heiligenhafen bei der MS „Einigkeit“, Arien im Gemeindehaus im Thulboden, Geigenklänge und Irish Folk im Heimatmuseum, ein Blues- und Shanty-Folk-Mix sowie die Band „Dörpfiedel“ beim Verein Bürger-Kontor Heiligenhafen im „Weber-Haus“ sowie Irish Folk-Live-Musik mit dem irischen Sänger Gerry Doyle im Pub „The Baltic Mermaid“ am Marktplatz.

Wer wissen möchte, wie das Innere des Kirchturms aussieht, der kann an einer Kirchturmführung mit Küster Markus Bauer teilnehmen, die er an diesem Tag um 20.30 Uhr, 21.30 Uhr und 22.30 Uhr anbieten wird. Karten dafür sind im Gemeindehaus erhältlich. In der Stadtbücherei gibt es ab 18 Uhr märchenhafte Erzählungen mit Gerhard Bosche und ab 21 Uhr eine erotische Lesung für Erwachsene. Der Museumsverein führt ab 18 Uhr am Museumshafen vor, wie man Flaggen anschlägt und hisst. Eine Fotopräsentation aus der Natur in und um Heiligenhafen ist ebenfalls ab 18 Uhr bei der Freien Evangelischen Gemeinde (Hafenstraße 2) zu sehen. Bei der evangelischen Kirchengemeinde und der Volkshochschule werden im Thulboden Nähkurse präsentiert und verschiedene Kunstausstellungen gezeigt. Im Heimatmuseum ist zudem die Sonderausstellung „Märesfunken“ von Kay Konrad zu sehen. Im Gemeindehaus wird ein Film von Harald Sedelky und Brigitte Duus mit Impressionen aus der Kult(o)urnacht des Jahres 2004 gezeigt. Bei einigen Besuchern werden die Aufnahmen die ein oder andere schöne Erinnerung ins Gedächtnis rufen. Im Rathaus hält Klaus Nehring einen Dia-Vortrag über „Heiligenhafen im Wandel der Zeit“. Bei der Sparkasse und in der „Galerie WillA“ sind ebenfalls Ausstellungen zu sehen. Beim Bürger-Kontor wird im „Weber-Haus“ eine Sonderausstellung zum Thema Bau-Kult(o)uren in Heiligenhafen gezeigt. Zudem ist Fotokünstler Uwe Dressler vor Ort, und Martin Lichtmann zeigt keramische Plastiken. Der Gewerbeverein „Partner mit Herz“ ist am Marktplatz mit einem Infostand vor Ort.

Erlöse gehen immer in ein Projekt in Heiligenhafen

Die Einnahmen aus der Kult(o)urnacht fließen traditionell immer in ein Projekt in Heiligenhafen. Die Einnahmen der Jahre 2019 und 2022 sind bisher noch nicht investiert worden. „Wir werden uns nach der Kult(o)urnacht mit allen Stationen zusammensetzen und entscheiden, in welches Projekt wir die Einnahmen investieren“, sagt Jana Bendig vom Tourismus-Service Heiligenhafen.