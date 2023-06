Aktionstag für den an Krebs erkrankten Johannes aus Heiligenhafen

Von: Patrick Rahlf

Der neunjährige Johannes kämpft gegen einen Hirntumor. Die Behandlung ist kostspielig, deshalb erfährt seine Familie viel Unterstützung. Edeka Jens organisiert nun einen großen Aktionstag unter dem Motto „Alles für Johannes“. © Privat

Für den an Krebs erkrankten Johannes gibt es am 4. Juni einen Aktionstag auf dem Parkplatz von Edeka-Jens in Heiligenhafen. Der Erlös wird gespendet, um den Neunjährigen zu unterstützen.

Heiligenhafen – Im März 2022 wurde bei dem neunjährigen Johannes Kuhn aus Heiligenhafen ein diffuses intrinsisches Ponsgliom (kurz DIPG) diagnostiziert. Dieser bösartige und seltene Tumor wächst tentakelartig um den Hirnstamm und ist daher inoperabel. Johannes hat bewundernswert tapfer die unzähligen Bestrahlungen, eine begleitende Chemotherapie sowie eine OP zur Biopsie des Tumormaterials überstanden. Seitdem konnte er relativ gut mit der alle vier Wochen stattfindenden Chemotherapie leben, vor allem aber seiner Leidenschaft, dem Fußballspielen, nachgehen und glücklich die Welt und vor allem so manches Fußballstadion erkunden. „Fehlende Energie hat er dabei immer weggelacht und sich in Ruhephasen zurückgezogen. Die anfänglichen Symptome, den schwankenden Gang, Schluckbeschwerden sowie Seh- und Sprachprobleme, waren dank der Behandlung weitestgehend verschwunden“, berichtet sein Vater Tobias Kuhn.

Medikamente nur im Ausland erhältlich

Doch dann kam der Rückschlag: Metastasen am Alttumor sowie im Biopsiekanal. Das Chemomedikament schlug plötzlich nicht mehr an. Es gibt ein wenig Hoffnung und diese heißt „ONC-201“ oder „ONC-206“. Beide Medikamente können Johannes Zeit schenken: Zeit, in der vielleicht andere Methoden zur Behandlung gefunden werden. Die Medikamente sind jedoch in Deutschland nicht zugelassen und nur durch eine Teilnahme an Studien zu bekommen – leider nicht in Deutschland. In anderen Ländern wie der Schweiz, den Niederlanden oder Frankreich ist man in der medizinischen Betreuung bereits weiter, jedoch sind die Plätze begrenzt und erschreckend begehrt. Aus diesem Grund braucht Johannes schnell Geld, um entweder die Reisekosten in eines dieser Länder für ihn und eine Begleitperson zu finanzieren oder um das Medikament auf eigene Kosten zu erwerben.

Unter dem Motto „Alles für Johannes“ soll am kommenden Sonntag (4. Juni) auf dem Parkplatz von Edeka-Jens in Heiligenhafen ein großer Flohmarkt stattfinden. Zusätzlich soll es ein buntes Rahmenprogramm mit Tombola, Glücksrad, Kinderschminken und Fußballdart sowie zahlreiche Leckereien geben. „Den gesamten Erlös spenden wir, um Johannes zu unterstützen“, heißt es von Edeka Jens. Ab 8 Uhr am Sonntag soll der Flohmarkt für den kleinen Kämpfer beginnen.

„Können unseren Dank nicht in Worte fassen“

„Wir sind von der ganzen Sache so beeindruckt, so gerührt, so überwältigt. Wir hätten am Anfang der Aktion nicht gedacht, dass diese solche Wogen schlägt, dass so viele Menschen mit uns fühlen und eine solche Spendenbereitschaft – auch im Internet – herrscht. Wir können unseren Dank gar nicht in Worte fassen“, sagt Johannes‘ Vater Tobias Kuhn gegenüber der HP. „Auf der anderen Seite wissen wir, dass das bis jetzt gesammelte Geld bis zum Jahreswechsel reicht, da das Medikament mit circa 3500 Euro pro Woche zu Buche schlägt. Sollte die Krankenkasse sich nicht an dieser alternativen Medikation beteiligen, wird zum Jahresende wohl ein weiterer Aufruf folgen müssen.“