14 Hektar Getreidefeld bei Heiligenhafen abgebrannt

Von: Hans-Jörg Meckes, Arne Jappe

Teilen

Angefacht durch den Wind trieb das Feuer direkt auf ein weiteres Getreidefeld und einen Knick zu. © Arne Jappe

Großeinsatz für 100 Einsatzkräfte am Sonnabend kurz vor Heiligenhafen. Ein etwa 14 Hektar großes Getreidefeld war bei Erntearbeiten in Brand geraten.

Heiligenhafen – Am Sonnabendnachmittag kam es kurz vor 16 Uhr zu einem Großfeuer zwischen Heiligenhafen und Dazendorf. Auf einem Getreidefeld war bei Erntearbeiten ein Feuer ausgebrochen. Durch den Wind und die schwierige Wasserversorgung konnte sich das Feuer rasend schnell ausbreiten. Mehrere Wehren aus dem Kreisnorden mit etwa 100 Einsatzkräften konnten das Feuer löschen, es wurde niemand verletzt.

Durch die anhaltende Trockenheit im Kreis war es nur eine Frage der Zeit bis die ersten Flächenbrände im Kreis Ostholstein die Feuerwehren beschäftigen würden. Nachdem es am Vormittag auf einem Feld in Grammdorf und am frühen Nachmittag in der Gemeinde Gremersdorf gebrannt hatte, wurden die Feuerwehren nach Heiligenhafen alarmiert. Dort brannte ein Weizenfeld auf einer Fläche von 14 Hektar. „Durch den Wind konnte sich das Feuer rasend schnell ausbreiten“, erklärte Heiligenhafens Wehrführerin und Einsatzleiterin Svenja Bertschat. Hinzu kam, dass es keine Hydranten in der Nähe vom Getreidefeld gab.

Wasserversorgung über mehrere Hundert Meter

Sofort ließ Bertschat weitere Feuerwehren aus dem Kreisnorden alarmieren. „Wir mussten schnell Wasser zur Einsatzstelle bekommen“, erklärte Bertschat die Lage vor Ort. Denn das Feuer fraß sich förmlich durch das Getreidefeld. Angefacht durch den Wind trieb es direkt auf ein weiteres Getreidefeld und einen Knick zu. Weitere Feuerwehren aus den Gemeinden Gremersdorf, Oldenburg und Großenbrode eilten zur Einsatzstelle, um die Wasserversorgung über mehrere Hundert Meter aufzubauen.

Auch von Fehmarn und viele Kilometer weiter entfernt von der Küste war der Rauch des brennenden Feldes bei Heiligenhafen zu sehen. © Nicola Krüger

Unterdessen unterstützte der Landwirt die Löscharbeiten mit seiner Grubbermaschine, indem er noch stehendes Getreide unterpflügte. So konnte dem Feuer die Nahrung genommen werden. Die weiteren Feuerwehren positionierten sich an verschiedenen Stellen, um das Feuer zu löschen. Auch die Wasserversorgung war in der Zwischenzeit über mehrere Hundert Meter aufgebaut worden. Bei sommerlichen Temperaturen um die 25 Grad war dies eine schweißtreibende Angelegenheit für alle Einsatzkräfte.

Mit vereinten Kräften gelang es den Einsatzkräften, mit der Hilfe vom Landwirt das Feuer zu löschen. Auch das Übergreifen auf den Knick und das weitere Getreidefeld konnte verhindert werden. Zur Brandursache und der Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Es wurde niemand bei dem Feuerwehreinsatz verletzt.