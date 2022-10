Abbaden in Heiligenhafen mit Rekordbeteiligung: Milde Oktober-Temperaturen sorgen für Andrang

Von: Peter Foth

So viele Wagemutige wie in diesem Jahr haben bei einem Abbaden in Heiligenhafen noch nie den Sprung in die Ostsee gewagt. © Foth

Heiligenhafen hat sich gebührend vom Sommer und der Badesaison 2022 verabschiedet. Die Beteiligung der Mutigen, die gestern Mittag das Bad in der noch 12 Grad warmen Ostsee wagten, war noch nie so groß wie in diesem Jahr. So sprach Tourismusleiter Eike Doyen von rund 130 Teilnehmern, was eine Rekordbeteiligung darstellt.

Heiligenhafen – Auf der schon fast überfüllten Seebrücke und am Strand bejubelten die Menschen die mutigen Schwimmer, die das Bad in der Ostsee wagten. Und das Wetter spielte allen „Wasserratten“ in die Karten, denn der diesjährige Oktober zählt zu den wärmsten der vergangenen Jahre. Auch am Sonntag war die Lufttemperatur mit 16 Grad äußerst mild und angenehm.

Von der Seebrücke und vom Strand aus verfolgten Hunderte Schaulustige den Badespaß im Oktober. © Foth

Moderiert wurde die kurzweilige Veranstaltung in gewohnt souveräner Manier von Tourismusleiter Eike Doyen, der unterstützt wurde von DJ Wolfgang II. Die beiden sorgten mit ihrer guten Laune dafür, dass vielen die Überwindung, in die Ostsee zu springen, genommen wurde. Am Strand und auf der Seebrücke standen zudem viele Menschen, die das Spektakel miterleben wollten.

Fasssauna und Punsch nach dem Bad

Die Anbader konnten sich nach dem kühlen Bad in der Ostsee in einer Fasssauna, die gleich am Fuße der Seebrücke stand, aufwärmen oder einen heißen Punsch genießen. Das gute Wetter sorgte dafür, dass viele Menschen den Tag draußen genießen wollten und auf der Seebrücken- und Jachthafenpromenade spazieren gingen. So waren auch die Cafés im Promenadenbereich – wie schon am Sonnabend – sehr gut besucht.