Heide Simonis wird 80: die erste Powerfrau der SPD

Heide Simonis folgte 1993 als Ministerpräsidentin Schleswig-Holsteins auf Björn Engholm (rechts). © dpa

Heide Simonis hat Geschichte geschrieben: Die schlagfertige SPD-Politikerin, die auffällige Hüte und deutliche Worte liebt, war die erste Ministerpräsidentin Deutschlands.

Hamburg – Es ist ruhig geworden um Heide Simonis, die bereits vor vielen Jahren ihre Parkinson-Erkrankung publik machte und sich allmählich aus der Öffentlichkeit zurückzog. Ausnahmen gab es in den vergangenen Jahren nur noch wenige – etwa als ihr die SPD 2018 für ihr Lebenswerk die Willy-Brandt-Medaille verlieh, ihre höchste Auszeichnung.

Während ihrer jahrzehntelangen aktiven politischen Karriere ist die am 4. Juli 1943 in Bonn als älteste von drei Schwestern geborene Simonis immer wieder Vorreiterin. Sie gilt als offen, aber auch als unverblümt und furchtlos. Ihr Studium als Volkswirtin verschlägt sie nach Kiel, wo sie Wurzeln schlägt und ihren Mann Udo kennenlernt, später ein führender Umweltökonom.

1976 beginnt der steile politische Aufstieg. Sie wird als Abgeordnete in den Bundestag in Bonn gewählt – damals ist sie mit 33 Jahren die bis dahin jüngste Parlamentarierin. Unerschrocken legt sie sich selbst mit autoritären Parteigranden wie Herbert Wehner an. Die Lehre aus dieser Zeit fasst sie einmal so zusammen: „Immer nur lieb sein – das geht nicht.“

Frau sein ist kein Handycap.

In einer Zeit, in der traditionelle Geschlechter- und Rollenklischees in Gesellschaft wie Politik noch weitestgehend unhinterfragt gelten, wird Simonis zu einer Pionierin der Emanzipation, auch wenn sie sich nicht als Feministin sieht und mit Instrumenten wie einer Frauenquote wenig anfangen kann. „Frau sein ist kein Handy-cap“, soll sie gesagt haben.

Im Bundestag entwickelt sich Simonis zur Haushaltsexpertin, 1988 wechselt sie zurück nach Schleswig-Holstein und wird Finanzministerin im Kabinett des SPD-Hoffnungsträgers Björn Engholm. Ihre Stunde kommt 1993, in höchst turbulenten Zeiten, in denen die Barschel-Affäre die Kieler Landespolitik im Griff hat. Ministerpräsident Engholm muss wegen Falschaussage vor einem Untersuchungsausschuss zurücktreten.

Simonis, die auch Vizeregierungschefin ist, wird vom Landtag zur Nachfolgerin gewählt. Dadurch wird die „Powerfrau der SPD“ zur ersten Ministerpräsidentin in der Geschichte der Bundesrepublik. Sie polarisiert, ist aber auch beliebt. Mit ihr gewinnt die SPD zweimal in Folge Landtagswahlen und führt die Landesregierung.

Scheitern in vier Wahlgängen

Zum Fiasko gerät ihr dritter Anlauf 2005. Trotz massiver Wahlverluste der SPD will sich Simonis an der Spitze einer rot-grünen Minderheitsregierung mit Duldung des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW) an der Macht halten. Das scheitert im Landtag aber in vier Wahlgängen an einem unbekannten Abweichler aus den eigenen Reihen – ein beispielloser Politkrimi, der bundesweit verfolgt wird. Die zutiefst gedemütigte Simonis wirft alles hin. Ihr traumatisches Karriereende verwindet sie niemals völlig.