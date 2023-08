Heavy-Metal-Festival in Wacken 2024 in Rekordzeit ausverkauft

Von: Elias Bartl

Rekordverdächtiger Ansturm: Das Heavy-Metal-Festival in Wacken, Schleswig-Holstein, für das Jahr 2024 ist bereits jetzt, knapp ein Jahr vor dem Start, komplett ausverkauft.

Wacken – Nach dem Ende des Wacken Festival 2023 startete auch schon der Vorverkauf für das kommende Jahr. Die Veranstalter teilten mit, dass alle Tickets in nur 4,5 Stunden restlos vergriffen waren - ein neuer Rekord. Im vergangenen Jahr dauerte der Vorverkauf für 85.000 Karten ebenfalls nur knapp fünf Stunden.

Trotz der ausverkauften Tickets gaben die Veranstalter einen kleinen Hoffnungsschimmer für alle Metalfans, die leer ausgegangen sind. Es besteht die Möglichkeit, dass noch einzelne Tickets in den kommenden Stunden verfügbar sein könnten, da einige Zahlungen derzeit noch nicht erfolgreich abgeschlossen wurden. Die Interessenten wurden ermutigt, auf der Ticketseite ihr Glück zu versuchen.

Ausverkauft in nur 4,5 Stunden: Wacken 2024 stellt Rekord auf

Besucher des Wacken Open Air Festival feiern vor den Bühnen im sogenannten „Infield“. © Axel Heimken/dpa

Das diesjährige Wacken Open Air 2023, das gerade erst in der Nacht zum Sonntag zu Ende ging, zog rund 61.000 Metalfans an, was deutlich weniger waren als die ursprünglich erwarteten 85.000. Die Veranstalter hatten aufgrund der schlammigen Platzverhältnisse erstmals in der Geschichte des Festivals aus Sicherheitsgründen einen Einlassstopp verhängt.

Für das kommende 33. Metal-Festival im Jahr 2024 haben die Veranstalter bereits die ersten 33 Bands angekündigt, darunter auch die legendären Scorpions. Die deutsche Rockband trat bereits 2012 in Wacken auf und wird nächstes Jahr einer der Headliner sein. Weitere Auftritte sind von Bands wie Amon Amarth, In Extremo, Blind Guardian und Knorkator geplant. Die Vorfreude unter den Metalheads ist bereits jetzt riesig, da sie sich auf eine epische und unvergessliche Veranstaltung freuen.