Hallig Hooge: Pastorin auf der Warft

+ © dpa Sie tauschte das betriebsame Stadtleben gegen eine Kirche mit Reetdach (links) ein: Pastorin Hildegard Rugenstein. © dpa

Hildegard Rugenstein zog von Potsdam auf die Hallig Hooge, um dort Pastorin zu sein.

Hooge – Hildegard Rugenstein ist angekommen in ihrem ganz persönlichen „Vorhimmel“. Im karierter Bluse, die grauen Haare zu einem Zopf gebunden, steht die Pastorin auf der Kirchwarft von Hallig Hooge. Von dem künstlichen Erdhügel aus, auf dem die Kirche, das Pfarrhaus und der Friedhof des kleinen Eilands zu finden sind, kann sie bei klarem Wetter weit blicken – über Hooge und das Meer, hinüber zu anderen Halligen und den nordfriesischen Inseln bis aufs Festland. Es ist sonnig und friedlich an diesem Sommertag.

Rugenstein ist vor zweieinhalb Jahren von Potsdam auf die Hallig gezogen, um dort die Pfarrstelle zu übernehmen. Hooge gehört mit rund 100 Mitgliedern zu den kleinsten Gemeinden der Nordkirche. Die mit Abstand kleinste ist nach Kirchenangaben die Hallig Gröde mit acht Kirchenmitgliedern. Sie hat allerdings keinen eigenen Pastor, sondern wird vom Pastor der Hallig Langeneß mitbetreut.

„Eine Pastorin oder einen Pastor auf der Hallig zu haben ist wichtig, weil dieser im Prinzip drei Gemeinden betreut“, findet Hooges Bürgermeister Michael Klisch (SPD). Als erstes die eigene Hooger Kirchengemeinde. Klisch ist überzeugt: „Das soziale Leben auf der Hallig ist auch geprägt durch die Kirche vor Ort.“ Zudem gebe es die große Gemeinde der Urlaubsgäste. „Schließlich bleibt noch die Gemeinde der Tagesgäste, für die unsere schöne Halligkirche mehr ein Platz des besonderen, interessanten und ruhigen Ortes ist, mehr Sehenswürdigkeit darstellt.“

Niemand sollte allein auf die Hallig kommen, sagen die Hooger

Bevor Rugenstein nach Hooge kam, war die Stelle gut fünf Jahre lang vakant. „Das liegt in erster Linie daran, dass Menschen Mühe haben, sich zu entscheiden, auf eine Hallig zu gehen“, sagt Dieter Schulz, Sprecher der Nordkirche. Auch, weil es schwer sein kann, für den Partner Arbeit zu finden. Hinzu kommt: Die Winter sind lang und oft kann man tagelang nicht aufs Festland gelangen. Im Winter alleine auf der Warft könne es schwierig werden, das gelte für alle, sagt Schulz. „Die Hooger sagen, es ist wichtig, dass niemand allein auf die Hallig kommt.“

Rugenstein ist nicht allein. Ihr Mann, ein promovierter Geophysiker im Ruhestand, war sofort Feuer und Flamme für die Idee, auf die Hallig zu ziehen. Fast vier Jahrzehnte lang war Rugenstein Pastorin in einer Hugenottengemeinde in Potsdam und seit einigen Jahren zusätzlich in Vorpommern in der französisch-reformierten Kirchengemeinde in Bergholz.

Sie habe eine wirklich sehr tolle Gemeinde gehabt, sagt die Theologin. Eigentlich habe sie immer gedacht, sie bleibe bis zum Ruhestand in Potsdam. Doch dann sei da dieser Film gewesen. Sie war in Vorpommer, schlechtes Internet, nur ein Handy, wie sie erzählt. Sie zappte per Handy durch das Fernsehprogramm, blieb bei einem Beitrag hängen, in dem ein Pastor für Hooge gesucht wurde.

Wir waren uns vom ersten Tag an einig – da wollen wir hin.

„Ich war wirklich wie vom Blitz getroffen“, sagt Rugenstein. Sie habe ihr Leben lang sehr gerne in der Potsdamer Gemeinde gearbeitet, aber in diesem Moment festgestellt, dass sie zum Ende ihres Berufslebens noch einmal etwas anderes machen wolle. Sie schrieb ihrem Mann, dass er den Beitrag anschauen solle. Die Antwort: Ruf sofort an. „Wir waren uns vom ersten Tag an einig – da wollen wir hin.“

Auf der Hallig habe sie nachträglich gemerkt, wie ermüdend das Stadtleben gewesen sei, sagt Rugenstein. Auch wenn es ein erfülltes Leben war, geprägt von gesellschaftlich-sozialem Engagement. Sie gründete in Potsdam beispielsweise die „Omas gegen Rechts“ mit und einen Toleranzverein. Sie initiierte den „Aktionsladen Eine Welt“ in Potsdam und engagierte sich für den jährlichen Weltgebetstag – dafür setzt sie sich auch von Hooge aus ein.

„Land unter“ wird im Klimawandel häufiger

Auf Hallig Hooge ist die Natur unmittelbar spürbar. Mehrmals im Jahr gibt es wie auf den anderen Halligen auch „Land unter“: Das Land zwischen den Warften wird überspült. Dann ist man nicht nur abgeschnitten vom Festland, sondern auch von seinen Nachbarn auf den anderen Warften. Das war zwar schon immer so, nimmt in Zeiten von Klimawandel und ansteigendem Meeresspiegel aber zu.

„Die Urgewalten sind unglaublich. Aber man weiß, dass sie irgendwann vorbei sind.“ Und man werde auf eine gesunde Art demütig. Der Schwerpunkt ihres gesellschaftlichen Engagements hat sich verändert – in Richtung Klima- und Umweltschutz und Bewahrung der Schöpfung. Es brauche neue, weniger konsum- und wachstumsorientierte Werte, findet Rugenstein. Dafür kämpft sie. „Hooge macht es mir leichter, in eine gute Richtung zu sehen – ohne Ablenkung vom reizüberfluteten Großstadtleben mit allen Nebensächlichkeiten.“