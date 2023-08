Grausamer Fund auf Bauernhof: etwa 700 tote Tiere entdeckt

Von: Elias Bartl

In einer ehemaligen Schweinezucht in Schleswig-Hosltein wurden rund 700 tote Schweine gefunden (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Ein Landwirt im Kreis Plön hortet Hunderte tote Schweine in seinen Ställen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Kiel – Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Kreis Plön in Schleswig-Holstein wurden laut Polizei etwa 700 tote Schweine gefunden. Dies wurde von einem Polizeisprecher am Dienstagabend in Kiel bestätigt. Er wies auf laufende Untersuchungen der Kieler Staatsanwaltschaft hin, die am kommenden Mittwoch Details zum Fund veröffentlichen will.

Verstoß gegen Tierschutzgesetz: 700 tote Schweine auf Hof gefunden

Die Kieler Nachrichten berichteten, dass sowohl die Polizei als auch ein Veterinär des Kreises die teilweise bereits verwesten Tierleichen in den Stallungen eines Bauern aufdeckten. Dieser hatte die Schweinezucht offiziell schon vor einigen Jahren aufgegeben. Aufgrund des Zustands der toten Tiere war die genaue Anzahl nicht feststellbar. Gegen den Landwirt wird nun wegen des Verdachts der Verletzung des Tierschutzgesetzes ermittelt.



