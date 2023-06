„Gerast wird täglich“ Transporter katapultiert Opel auf die Seite – Fahrer durch Fahrzeugdach gerettet

Von: Sebastian Peters

Mutmaßlich kam der rote Opel von rechts und wollte auf die Hauptstraße einbiegen. © Sebastian Peters

Der Transporter erfasste den roten Opel auf der Kreuzung Barmstedter Straße Ecke Lindrehm und drückte ihn von der Straße. Der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden.

Kaltenkirchen – Durch einen schweren Verkehrsunfall auf der Barmstedter Straße in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) wurden am Montag zwei Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein weißer Transporter eines Versandhandels mit der Seite eines roten Opels.

Schwerer Unfall in Kaltenkirchen: Transporter kracht in Opel – Barmstedter Straße über Stunden gesperrt

Durch die schwere Kollision wurde der Opel auf die Fahrerseite katapultiert und zusammen mit dem Transporter von der Straße gedrückt. Als die ersten Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen, war der Fahrer des roten Fahrzeuges in seinem PKW eingeklemmt. Nils Schöning, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Kreis Segeberg: „Beim Eintreffen war der PKW auf der Seite liegend. Eine Person war in dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr hat in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst den Fahrer schonend aus dem Fahrzeug befreit.“

Der Fahrer aus dem roten Opel wurde durch das Glasdach gerettet © Sebastian Peters

Der Fahrer des roten Opels wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber aus Hamburg flog den Mann nach seiner Rettung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Trotz des schweren Unfalles hatte der Fahrer des Opels vermutlich Glück im Unglück. „Das Fahrzeug hatte ein Panoramadach, das in diesem Fall äußerst von Vorteil war. Der verletzte Fahrer konnte durch dieses Dach gerettet werden“, so Nils Schöning.

Der Fahrer des Paketdienstes wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt, konnte sein Fahrzeug aber eigenständig verlassen. Wie genau es zum Unfall an der Kreuzung Barmstedter Straße Ecke Lindrehm gekommen war, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

„Gerast wird hier täglich“ – Anwohnerin fordert festen Blitzer

Sabine Graf, eine Anwohnerin, die ihr Haus direkt an der Unfallkreuzung hat, kann sich gut vorstellen, was die Unfallursache sein könnte: „Gerast wird täglich, ganz extrem. Seit einem Dreivierteljahr wohnen wir hier, das ist nun schon der dritte schwere Unfall hier an der Kreuzung.“ Sie hörte gegen kurz vor 12 Uhr den lauten Knall und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Gegen die Raser wird aus ihrer Sicht nicht wirklich viel getan.

„Ab und zu wird hier ein Schild aufgestellt, was rot leuchtet, wenn man zu schnell fährt und einmal wurde auch geblitzt in der Zeit. Aber ich habe schon angefragt, ob man hier einen festen Blitzer hinstellen kann. Ich glaube aber nicht, dass wir hier eine Chance haben“, so die Anwohnerin. Warum die Fahrzeuge vor ihrer Haustür so Gas geben, ist ihr auch bekannt. „200 Meter weiter ist das Ortsausgangsschild und es ist eine gerade Strecke. Hier wird natürlich extrem beschleunigt“, so berichtet es Sabine Graf.

Nun ermittelt die Polizei mit der Unterstützung eines Sachverständigen, ob wirklich überhöhte Geschwindigkeit Ursache des schweren Unfalles war.