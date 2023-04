Forschung: Das Gen für ein langes Leben

Professorin Almut Nebel leitet die Arbeitsgruppe. © Kloodt/Uni Kiel

Forschung an Steinzeit-Skeletten zeigt: Zwölf Prozent der Bevölkerung tragen besonders gutes Genmaterial für ein langes Leben in sich.

Kiel – Das genetische Erbe aus der Steinzeit beeinflusst noch heute die Chance auf ein langes Leben. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie haben die Evolutionsgeschichte des Gens Apolipoprotein E (ApoE) untersucht.

Neben dem persönlichen Lebensstil und äußeren Faktoren wie sozialen Kontakten bestimmen demnach auch Gene mit, wie lange Menschen leben, teilt die Hochschule mit. „Den höchsten genetischen Beitrag zur Langlebigkeit haben Variationen im ApoE-Gen“, sagt Professorin Almut Nebel vom Institut für Klinische Molekularbiologie. Sie leitet die Forschungsgruppe Langlebigkeit. Die Analyse beruhe auf Daten aus bis zu 12.000 Jahre alten menschlichen Skeletten.

Langlebigkeit beim Menschen bedeute, bei relativ guter Gesundheit 95 Jahre und älter zu werden. Für die Langlebigkeit seien drei Varianten der Gene ApoE2, ApoE3 und ApoE4 relevant. Während die vierte Variante mit einem sehr hohen Risiko für Alzheimer verbunden sei und die Lebenserwartung verkürzen könne, erhöhe die zweite Variante die Chance auf ein langes Leben, hieß es. ApoE3 gilt als neutral. Die Studie habe gezeigt, dass ungünstige Gene durch einen angepassten Lebensstil kompensiert werden könnten, erklärt Molekularbiologin Nebel.

Jäger und Sammler waren genetisch eher schlecht aufgestellt

Laut Forschungen wiesen die mobilen Jäger und Sammler der Steinzeit besonders häufig die aus heutiger Sicht schädliche vierte Variante auf (etwa 40 Prozent), während die günstige zweite Variante bei ihnen nicht nachweisbar war. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten, dass die Jäger und Sammler „der schlechten Variante im wahrsten Sinne des Wortes davongelaufen sind, da sie täglich lange Strecken zu Fuß zurückgelegt haben“, sagt Doktorand Daniel Kolbe, der die Entwicklung des Gens untersucht hat.

Auch moderne Studien würden zeigen, dass körperliche Aktivität das Risiko von ApoE4-Trägern für die Alzheimer-Erkrankung verringern könne. Kolbe erläutert: „Unsere Studie unterstützt damit die Empfehlung, dass sich ein aktiver Lebensstil auszahlt – vor allem für die rund 15 Prozent der Deutschen, welche die ApoE4-Variante haben.“

Daniel Kolbe hat das Langlebigkeits-Gen erforscht. © privat

In Europa nimmt die Häufigkeit der ungünstigen Variante ApoE4 von Norden (22 Prozent) nach Süden (sechs Prozent) hin ab. Die neutrale ApoE3-Variante sei in der Regel die häufigste (70 Prozent), die besonders günstige Variante ApoE2 sei die seltenste Form in einer Bevölkerung (maximal zwölf Prozent).

Die heutige Verteilung der Varianten in Europa sei vor allem durch zwei große Einwanderungen vor 7.500 und 4.800 Jahren und die anschließenden Vermischungen von Bevölkerungsgruppen entstanden. In die Kieler Auswertung sind mehr als 358 Datensätze von Knochenproben eingeflossen.