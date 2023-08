Blutige Füße: Flut überrascht Watt-Wanderer in der Nordsee bei Föhr

Von: Dagmar Schlenz

Bei einer Wattwanderung von Amrum nach Föhr wurden Urlauber von sehr schnell steigendem Wasser überrascht. Auf dem Weg zum rettenden Ufer zogen sich einige von ihnen Schnittwunden zu.

Sylt/Föhr – Ein Ausflug in den Nationalpark Wattenmeer endete für einige Nordsee-Touristen mit blutigen Füßen. Am Sonntag, 6. August, waren sie im Rahmen einer geführten Tour zu einer Wattwanderung von Amrum zur Nachbarinsel Föhr aufgebrochen. Sie hatten ihr Ziel schon fast erreicht, als das Wasser plötzlich sehr schnell stieg. Eine brenzlige Situation, in der es auf jede Sekunde ankommt.

Bei Föhr vom Hochwasser überrascht: Urlauber retten sich ans Ufer

Immer wieder geraten Menschen im Watt in Gefahr, erst Anfang Juli ertrank ein Mann bei Büsum in der Nordsee. Weitaus glimpflicher verlief im aktuellen Fall die Wattwanderung für eine Gruppe von 50 Personen, die am Sonntag von Amrum nach Föhr unterwegs waren. Ziel war der Ort Dunsum auf Föhr, der gegen 14:45 Uhr erreicht werden sollte. Doch es kam anders: Wie shz.de berichtete, wurden die Urlauber im Watt vor Sylt von der ansteigenden Flut überrascht.

Da das Wasser offensichtlich viel schneller als gewöhnlich stieg, war Eile geboten. Glücklicherweise war die Gruppe nicht allein unterwegs, sondern wurde von einer Wattführerin begleitet. Diese wählte eine Abkürzung, um ihre Gäste möglichst schnell ans rettende Ufer zu bringen. Als die letzten Teilnehmer den Deich erreichten, stand ihnen das Wasser bereits bis zur Hüfte, wie ein Augenzeuge gegenüber shz.de erzählt.

Bei einer Wattwanderung von Amrum nach Föhr wurde eine Gruppe Urlauber von der Flut überrascht. (Symbolbild) © imago

Scharfe Muschelschalen im Watt: Ausflügler ziehen sich Schnittverletzungen zu

Die meisten der Wattwanderer waren barfuß unterwegs, denn der weiche Wattboden fühlt sich für viele Menschen wunderbar an. Nach dem Motto „freie Füße, freie Gedanken“ wollten die Urlauber sich und ihren Füßen etwas Gutes tun. Doch am Sonntagnachmittag kam das Hochwasser so plötzlich, dass der Grund schnell nicht mehr sichtbar war. In der Folge wussten die Ausflügler nicht mehr, wohin sie treten. Aber sie konnten es fühlen.

Denn die Abkürzung, die die Wattführerin für die ihr anvertrauten Gäste gewählt hatte, führte offenbar über eine Muschelbank. Eine schmerzhafte Erfahrung für einige Teilnehmer. Sie zogen sich blutende Schnittwunden zu, die am Ufer erstversorgt wurden. Ein paar von ihnen wurden anschließend zur ambulanten medizinischen Versorgung in die Nordseeklinik gebracht. Der Veranstalter „Adler-Schiffe“, der die Wattwanderung von Amrum nach Föhr anbietet, äußerte sich gegenüber shz.de, man sei froh, dass der Zwischenfall glimpflich abgelaufen sei und die Wattführerin schnell und richtig gehandelt habe.

Gefahren im Watt: Niemals auf eigene Faust losgehen

Im Watt lauern viele Gefahren, die Laien oft unterschätzen. „Auch wenn man wandern kann: Es ist die Nordsee. Und die kann sehr schnell gefährlich werden“, warnen beispielsweise die Seenotretter auf ihrer Internetseite. Wichtig sei, dass sich Touristen geführten Touren anschließen, die erfahrene Wattführer anbieten.

Auch wenn man sich in scheinbar sicherer Ufernähe aufhält, können im Watt unsichtbare Gefahren wie Schlicklöcher lauern. Diese verhalten sich wie Treibsand: Wer hineingerät, kommt teilweise nicht mehr ohne fremde Hilfe heraus. Für Wattwanderungen in Schleswig-Holstein finden Interessierte eine Übersicht von zugelassenen Wattführern auf der Internetseite der Partner des Nationalparks Wattenmeer.