ZVO plant hohe Investitionen

Von: Lars Braesch

Freude über den Zuwendungsbescheid der Bundesfördermittel Breitband in Höhe von 45 Millionen Euro: Thomas Keller (Vorsitzender Hauptausschuss), Hans-Peter Zink (Vorsitzender BIA), Andreas Zimmermann (Vorsitzender Verbandsversammlung) und Torsten Hindenburg (ZVO Geschäftsbereichsleiter Breitband). © ZVO/Hamann

Der Zweckverband Ostholstein plant für 2023 hohe Investitionenen. Die Verbandsversammlung in Ratekau gab dafür grünes Licht.

Ratekau – Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Ostholstein (ZVO) hat in ihrer gestrigen Sitzung in Ratekau den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 beschlossen. Damit ist der ZVO in der Lage, weiterhin hohe Investitionen in die Infrastruktur der Region umzusetzen und auf dem Weg zur Klimaneutralität voranzugehen.

Der Krieg in der Ukraine hat große Auswirkungen auf die Wirtschaft, besonders auf die Energiewirtschaft, doch auch die anderen Bereiche der Ver- und Entsorgung sind von den Auswirkungen dieser Situation betroffen und müssen sich nie gekannten Herausforderungen stellen. „Der ZVO visiert trotz der geplanten Anlaufverluste aus den hohen Investitionen für den Glasfaserausbau in 29 Gemeinden mit -0,3 Millionen Euro ein fast ausgeglichenes Ergebnis an“, erklärte Verbandsvorsteher Frank Spreckels.

Bis Ende 2032 klimaneutral

Die Investitionstätigkeit des ZVO soll auch 2023 fortgesetzt werden: Insgesamt 55 Millionen Euro sollen in den Geschäftsbereichen Entwässerung, Abfallwirtschaft und Breitband sowie für den Ausbau der IT-Infrastruktur investiert werden. Hinzu kommen noch 16 Millionen Euro für die ZVO Energie GmbH in den Bereichen Gas, Wasser und Wärmeversorgung. Die ZVO-Verbandsversammlung beschloss vor einem Jahr, bis Ende 2032 klimaneutral zu werden.

„Die Treibhausgasbilanz 2021 zeigte bereits auf, dass die Umsetzung erster Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes erfolgreich war und die CO²-Emissionen um 16 Prozent auf 22000 Tonnen reduziert werden konnten. Der Hauptanteil lag hierbei bei der kompletten Umstellung des eingekauften Stroms auf CO²-neutralen Ökostrom. Aber auch der Energieverbrauch konnte reduziert werden“, erklärte ZVO-Verbandsvorsteher Frank Spreckels.

Für die Entwässerung wurde im Herbst 2021 von der Verbandsversammlung für 2022 und 2023 eine zweijährige Gebührenkalkulation beschlossen.

Die Annahmen, die seinerzeit für 2023 getroffen worden sind, gelten heute nicht mehr. Dies gilt insbesondere für die Energiekosten, aber auch für Chemikalien, Materialien, Fremdleistungen und die Personalkosten. „Eine Fortsetzung der bisherigen Kalkulation würde für 2023 zu einer Unterdeckung von rund sechs Millionen Euro im Gebührenhaushalt führen. Eine Anpassung der Gebühren für 2023 ist daher für unsere Kundinnen und Kunden schmerzhaft, aber leider unvermeidlich“, so der Verbandsvorsteher.

Die Leistungsgebühr für einen Kubikmeter Schmutzwasser steigt von 2,99 auf 3,72 Euro, die jährlichen Grundgebühren steigen um rund fünf Prozent. Für einen Haushalt mit einem Schmutzwasserverbrauch von 120 m³ im Jahr entstehen dadurch monatliche Mehrkosten von 7,80 Euro. Die Leistungsgebühr für Niederschlagswasser steigt von 0,40 auf 0,50 Euro. Hier bleibt die Grundgebühr gleich.

Auch für die Abfallwirtschaft wurde eine zweijährige Gebührenkalkulation für 2022 und 2023 beschlossen.

„Hier wirken ebenfalls Steigerungen der Kosten für Energie, Chemikalien, Materialien und Diesel in der Abfallsammlung stark auf die Kalkulation. Allerdings wurden bis zum Sommer gute Erlöse aus der Altpapiervermarktung erzielt. Ein wesentlicher positiver Effekt besteht hier aus dem Verkauf des im Müllheizkraftwerk erzeugten Stroms. Entsprechend können die Gebühren in der Abfallwirtschaft für 2023 trotz der Kostensteigerungen konstant gehalten werden. Auf eine Gebührenanpassung wurde daher verzichtet“, erläuterte Frank Spreckels.

Auswirkungen können sich aus den aktuellen Gesetzentwürfen zu Energiepreisbremsen und der sogenannten Erlösabschöpfung ergeben.

Hier müssen die finalen gesetzlichen Regelungen abgewartet werden. Sollten die Energiepreisbremsen zu einer anteiligen Entlastung des ZVO führen, können die Kunden sicher sein, dass diese im Rahmen der nächsten Gebührenkalkulation wieder zurückgegeben werden.