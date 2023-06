Zukunftstag an der Inselschule: Wissen über Steuern, Versicherung und Finanzen

Von: Hans-Jörg Meckes

Wie man nach der Schule seine Finanzen in den Griff bekommt, vermittelte Cagdas Cebe von der Deutschen Bank den Schülern beim Zukunftstag in der Inselschule. © Hans-Jörg Meckes

Viele Schüler können zwar Gedichte analysieren, haben aber noch kein Wissen über Steuern, Versicherungen und Finanzen. Das wurde ihnen nun beim Zukunftstag an der Inselschule vermittelt.

Fehmarn – Wenn nach dem Verlassen der Schule der Ernst des Lebens beginnt, werden junge Menschen mit neuen Situationen konfrontiert. Wie organisiere ich meine Finanzen? Wie schließe ich einen Mietvertrag? Was muss ich bei der Krankenversicherung beachten? Das sind nur einige Fragen, die sich wahrscheinlich viele stellen werden, die dann ins kalte Wasser geworfen werden. In der Inselschule Fehmarn wurden die Schüler beim Zukunftstag schon jetzt bei vier Workshops über diese Themen aufgeklärt.

Organisiert hat den Projekttag Maya Sartor, Präsidentin der Schülervertretung, die Finanzierung hat der Förderverein der Inselschule übernommen. „Den Zukunftstag habe ich letztes Jahr selbst in Kiel kennengelernt, als ich Delegierte im Landesschülerparlament war“, erzählt die 19-Jährige, die selbst ihr Abitur macht und daran teilnahm. „Es geht um die Sachen, die man in der Schule nicht lernt, die man aber im Leben braucht.“ Rund 80 Schülerinnen und Schüler hörten sich gestern die Vorträge von vier Referenten zu den Themen Krankenversicherung, Wohnen, Finanzen und Steuern an. Nicht nur Abiturienten konnten zuhören, auch die Abgänger der Klassen neun und zehn nahmen teil.

Cagdas Cebe von der Deutschen Bank beriet die Schüler zum Thema Finanzen. „Ich merke, dass da sehr viel Interesse besteht, vor allem an den vielen Rückfragen.“ Es sei allerdings wichtig, die jungen Leute in ihrer Lebenssituation abzuholen und ihnen daraus Beispiele zu zeigen, sagte Cebe, der anstatt mit Anzug und Krawatte in Jeans und Pullover vor den Schülern stand.

Der Projekttag wurde zum ersten Mal in der Inselschule organisiert. Dahinter steht die gemeinnützige Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung. Weitere Informationen zu dem Projekttag, der Schüler auf das Leben vorbereitet, gibt es auf zukunftstag.org.