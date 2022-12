Fehmarn: Lärmschutz der Zukunft

Von: Lars Braesch

Auf dem 42. Dialogforum Feste Fehmarnbeltquerung wurden erste Entwürfe für die Gestaltung der Lärmschutzwände vorgestellt. Hier der Haltepunkt Großenbrode/Heiligenhafen. © IFID

Auf dem 42. Dialogforum Feste Fehmarnbeltquerung wurde die Gestaltung der Lärmschutzwände an den sieben neuen Haltepunkten zwischen Lübeck und Fehmarn vorgestellt.

NAH.SH und Deutsche Bahn übernehmen Mehrkosten für Gestaltung.

Erste Entwürfe auf dem Dialogforum gezeigt.

Gemeinden sollen bei der Gestaltung aktiv beteiligt werden.

Fehmarn – Auf dem 42. Dialogforum Feste Fehmarnbeltquerung stellten Lena Krumstroh (NAH.SH) und Janine Korczak (Deutsche Bahn) die Gestaltung der Lärmschutzwände an den sieben neuen Haltepunkten zwischen Lübeck und Fehmarn vor. Beide Unternehmen haben sich nach dem Bundestagsbeschluss zum Volllärmschutz vom 2. Juli 2020 zu einem Pilotprojekt zusammengeschlossen.

231,2 Millionen Euro für Lärmschutz

Bekanntlich hatte der Bundestag 231,2 Millionen Euro für Lärmschutz an der Trasse beschlossen, jedoch nicht eine Gesamtlärmbetrachtung (wir berichteten). Die Mehrkosten für die Gestaltung tragen beide Unternehmen zu jeweils 50 Prozent.

„Es ist sehr wichtig nicht einfach irgendwelche Lärmschutzwände dahin zu bauen, sondern diese in das Gesamtbild zu integrieren und eine attraktive Gestaltung der Schallschutzwände zu fördern“, erklärte Krumstroh, die bei NAH.SH für Bahnhöfe und Verkehrsverknüpfung zuständig ist. Es handele sich um eine Abkehr von der Standardwand hin zu modernen Elementen. Dies können transparente Baustoffe sein oder auch mit aufgedruckten kommunalen Wappen gestaltete Wände.

Den Reisenden solle ein sicheres und willkommenes Umfeld mit den neuen Lärmschutzwänden geboten werden. Weiterhin sollen die Lärmschutzanlagen einen gewissen einheitlichen Wiedererkennungswert haben, für Akzeptanz bei den Anwohnern und für Sicherheit bei den Nutzern sorgen. Dazu könnten auch transparente Elemente verbaut werden, um zu sehen was auf dem Bahnhofsvorplatz los sei. „Wenn die Kommunen ihre Bürger in die Gestaltung mit einbinden, kann ein Tor zur Gemeinde geschaffen werden“, so Krumstroh.

„Ich freue mich sehr, dass wir jetzt an den Haltepunkten nicht nur die klassischen grau-grünen Lärmschutzwände hinsetzen“, erläuterte Janine Korczak. In ihrer Präsentation wurden einige Entwürfe des Designbüros IFID gezeigt.

Applaus vom Regionalmanager

Fehmarns Regionalmanager Jürgen Zuch applaudierte im Anschluss an den Vortrag. „Applaus von Herrn Zuch im Dialogforum ist sehr selten“, kommentierte Dialogforumssprecher Dr. Christoph Jessen den Beifall.

Der Scharbeutzer Bürgermeisterin Bettina Schäfer ging das Ganze zu schnell. „Es ist der zweite Schritt vor dem ersten. Wenn man weiß, wo die Trasse endgültig langläuft, dann kann man Lärmschutzwände planen“, meinte Schäfer. Da der Lärmschutz ins Planfeststellungsverfahren übernommen werde, hätten beide Unternehmen bereits jetzt mit ersten Entwürfen begonnen. An der Gestaltung sollen die Kommunen aktiv beteiligt werden.

In einer Pressemitteilung der Bahn äußerte sich auch der schleswig-holsteinische Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen zu den geplanten Lärmschutzwänden: „Wenn wir die Menschen für Bahn und Bus begeistern wollen, dann genügt es nicht, einfach Bahnen und Busse fahren zu lassen. Wir müssen das dann auch gut machen. Neben Verlässlichkeit und Sauberkeit gehört dazu für mich eine bewusste und attraktive Gestaltung des gesamten Systems. Und dazu gehören eben auch Lärmschutzwände, die wir ganz bewusst nicht 08/15 machen wollen. Ich freue mich, dass wir an den neuen Haltepunkten auf der Vogelfluglinie jetzt etwas schaffen werden, was zu den Orten ebenso passt wie zu unserem Anspruch an modernen Bahnverkehr.“

DB-Projektleiterin Jutta Heine-Seela möchte die Wände optisch zu einem Tor nach Ostholstein machen.