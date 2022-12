Ein Gespür für Fördertöpfe

Von: Andreas Höppner

Steffi Breuer hat parallel zu ihrer Tätigkeit als Wirtschaftsförderin der Stadt Fehmarn die stellvertretende Leitung des Fachbereichs Finanzen inne. © Höppner

Steffi Breuer, Wirtschaftsförderin der Stadt Fehmarn und seit etwas mehr als drei Jahren im Amt, steht nicht so häufig im Rampenlicht wie einige andere Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Doch auch in zweiter Reihe wird von ihr für die Stadt Fehmarn wichtige Arbeit geleistet, die sich 2022 in monetärer Hinsicht spürbar positiv niedergeschlagen hat.

Fehmarn – Die Übergabe mehrerer Fördermittelbescheide und vor einigen Tagen erst die Zusage des Bundes, einen Neubau der Zweifeldhalle in Landkirchen mit 3,7 Millionen Euro bezuschussen zu wollen (wir berichteten), sind Lohn ihrer Bemühungen, Fördertöpfe aufzuspüren und beharrlich die Interessen der Stadt Fehmarn zu vertreten.

„Vorweihnachtliche Überraschung“

Bürgermeister Jörg Weber sprach nach der erfreulichen Nachricht aus Berlin, die die SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn übermittelte, von einer „schönen vorweihnachtlichen Überraschung“. Bei einem derzeit geschätzten Investitionsvolumen von 8,1 Millionen Euro immerhin eine Förderung in Höhe von 45 Prozent – die Maximalförderung. Der Rest bleibt bei der Stadt hängen, das Land stellt keine Fördermittel zur Verfügung, beim Schulbau- und Schulsanierungsprogramm Impuls 2030 II war das Projekt nicht berücksichtigt worden.

Bereits im November hatte Breuer aus den Händen von Landeswirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) einen Förderbescheid in Höhe von 525000 Euro entgegennehmen können. Auch hier unterstützte der Bund, in diesem Fall für den Ausbau der Geh- und Radwege rund um die Inselschule, um den Schulweg sicherer zu machen. Finanzspritzen vom Land gab es ferner für die Überdachung der Radabstellanlage an der Inselschule, gefördert wurden zudem die Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes für den Hafen Burgstaaken sowie die Machbarkeitsstudie für die Umgestaltung des historischen Marktplatzes. Gehofft wird auch auf einen Zuschuss für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Burg. 2024 könnten dann voraussichtlich Bereiche in Puttgarden und Landkirchen folgen, blickt die Wirtschaftsförderin voraus.

In engem Kontakt steht Breuer stets mit den Förderlotsen der Investitionsbank, die Unterstützung leisten, wenn es darum geht, Fördermöglichkeiten aufzutun. „Ich finde oftmals ganz neue Fördertöpfe“, berichtet Breuer, zu deren Aufgaben es dann auch gehört, mögliche Projekte an die Förderrichtlinien anzupassen. Ein spannendes Betätigungsfeld.

Nicht minder bedeutend sei für sie der Austausch zwischen Vertretern von Verwaltung, Wirtschaft und Politik. Hier hatte sie nach einer Auftaktveranstaltung im Januar 2021 in diesem September in einer weiteren Gesprächsrunde zum Thema Fachkräftemangel einen Gedankenaustausch organisiert. Der Mangel an ausgebildeten Kräften spielte dabei ebenso eine Rolle wie das Fehlen von Wohnraum. Zwei Negativfaktoren, die sich gegenseitig verstärken.

Für das neue Jahr hat Breuer bereits ein neues Thema im Blick, das sie im Herbst im Rahmen dieses Austausches beleuchten möchte. Es sei das digitale Praktikumsportal für den Bereich des Hansebelt, so Breuer, die mit Florian Landschof von der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein bereits Kontakt aufgenommen hat.

In Kooperation mit Jürgen Zuch vom Regionalmanagement der Stadt Fehmarn ist zudem geplant, eventuell schon im Februar Vertreter von ortsansässigen Betrieben auf der einen und die der Vorhabenträger für den Bau der Festen Fehmarnbeltquerung auf der anderen Seite an einen Tisch zu bringen, um sich auszutauschen.

Immer im Blick: Klimaneutralität 2030

Ein wichtiger und immer bedeutsamer werdender Baustein im Betätigungsfeld der Wirtschaftsförderin ist das Thema Nachhaltigkeit. Dabei immer im Hinterkopf: Klimaneutralität 2030. Gemeinsam mit der Geschäftsführerin des Umweltrates, Beate Burow, habe sie für die Stadt Fehmarn federführend einen Leitfaden für nachhaltige Beschaffung erarbeitet. Dieser solle dann im kommenden Jahr auch auf Praxistauglichkeit hin untersucht und durch Feedback aus den einzelnen Bereichen laufend aktualisiert werden. Ausgeklammert sei noch die Vergabe von freiberuflichen Leistungen sowie Bauleistungen, so Breuer.

2023 dürfte für die Wirtschaftsförderin demnach nicht minder spannend werden wie 2022.