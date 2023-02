Andreas Guttkuhn sagt Tschüs

Von: Nicola Krüger

Andreas Guttkuhn (r.) übergibt seinen Edeka-Markt zum 1. März an Sven Krause. © Nicola Krüger

Nach 15 Jahren auf Fehmarn übergibt der Edeka-Inhaber Andreas Guttkuhn seinen Laden zum 1. März an Sven Krause. Den einen entscheidenden Grund aufzuhören, gab es jedoch nicht, verriet Guttkuhn.

Fehmarn – Andreas Guttkuhn macht Schluss. Zum 1. März wird der Inhaber von „Edeka Andreas Guttkuhn“ das Zepter an seinen Kollegen Sven Krause aus Lübeck übergeben. Die Gründe des Kaufmanns seien vielfältig, meint er. Letztendlich habe er sich aus privaten Gründen bereits im September vergangenen Jahres dazu entschieden, sein Unternehmen abzugeben.

Zum 1. Dezember 2008 hat Andreas Guttkuhn sich mit dem Markt im Landkirchener Weg selbstständig gemacht, seit August 1997 ist er Edeka treu geblieben.

Den einen entscheidenden Grund, nun tatsächlich aufzuhören, habe es nicht gegeben, „steter Tropfen höhlt den Stein. Irgendwann war die Grenze überschritten. Das ist für die Zukunft einfach nicht mehr das Richtige“, sagt er.

Aus Guttkuhn wird Krause

Er habe gemerkt, dass er noch einmal etwas Neues beginnen möchte, schließlich sei er mit 43 noch jung genug dafür. Was er in Zukunft letztendlich machen möchte, dass weiß Guttkuhn noch nicht. „Ich kann mir viele andere Dinge vorstellen, nur für das Handwerk bin ich denkbar ungeeignet.“

Das neue Schild ist bestellt. Zum 1. März wird Edeka Andreas Guttkuhn dann in Edeka Sven Krause umbenannt. © Nicola Krüger

Sein Sohn und seine Lebensgefährtin würden sich bereits auf den Sommer mit ihm freuen, denn den habe Andreas Guttkuhn in seinen 15 Jahren auf der Insel noch nicht in vollen Zügen erleben können. Das sei vor allem seinem Ehrgeiz geschuldet. „Ich habe in meinem Leben vielleicht zehn Tage gearbeitet. Das hier war meine Leidenschaft und mein Hobby“, sagt der 43-Jährige. Daher gehe er mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Dennoch sei es ein 24/7-Job gewesen, der den Kopf ständig am Laufen gehalten habe. Davon wolle er sich zunächst erholen.

Während seiner 15-jährigen Tätigkeit auf Fehmarn sei ihm vor allem die Fairness seinen Mitarbeitern gegenüber wichtig gewesen. So habe er keine Saisonkräfte beschäftigt, sondern das ganze Jahr über für Arbeit und auch Gehalt gesorgt. „Ich war schließlich auch mal Arbeitnehmer. Know-how ist hier wichtiger als andere. Es ist anders, hier auf Fehmarn zu arbeiten. Gute Arbeitskräfte, die sich einbringen, sich auskennen und mit denen man gerne zusammenarbeitet, sind wertvoller als einige eingesparte Gehälter“, sagt er.

„25 Geile Jahre auf Fehmarn“

Andreas Guttkuhn wird der Insel Fehmarn und auch seinen vielen sozialen Projekten, die ihm immer besonders am Herzen lagen, erhalten bleiben. Vor allem die Krebshilfe und den Fehmarner Freundeskreis habe er stets unterstützt. Dies würde er auch in Zukunft weiterführen. Über eine Fortführung seitens Edeka habe er bereits mit seinem Nachfolger gesprochen, „ich glaube, das läuft“, witzelt der Edeka-Chef.

Es seien 25 „geile“ Jahre mit tollen Mitarbeitern und Kunden gewesen. Er sei vor allem für die vielen Gespräche, Anregungen und natürlich Einkäufe dankbar und hoffe, den ein oder anderen auf einen Plausch wiederzutreffen.

Vor allem wünsche er sich, dass Sven Krause eine Chance erhalte und gut aufgenommen werde.

Sven Krause übernimmt zum 1. März

Sven Krause bezeichnet sich ebenfalls als echtes „Edeka-Kind“. Von der Ausbildung 1999 bis zur Selbstständigkeit mit eigenem Markt in Lübeck habe der 42-Jährige die klassische Laufbahn absolviert. Lust auf eine neue Herausforderung habe er zwar gehabt, aktiv danach gesucht habe er aber nicht. „Eigentlich kam die Herausforderung zu mir“, sagt der Lübecker, der nun mit seiner Familie nach Fehmarn umziehen wird. Er sehe vor allem für die 80 Edeka-Mitarbeiter auf Fehmarn mit seiner Biografie einen Vorteil. „Ich bin zwar erstmal wieder der Lehrling, aber es ist natürlich gut, dass ich bereits selbstständig und kein Existenzgründer bin“, meint er. Er wolle zunächst nichts verändern, denn er kennt den Supermarkt sehr genau, schließlich ist er mit Andreas Guttkuhn seit bereits 20 Jahren im regen Austausch. „Ich möchte alles eins zu eins übernehmen. Ich freue mich vor allem auf die neue Mannschaft. Es ist ein tolles Team mit motivierten Mitarbeitern.“ Auch freue er sich auf seine zukünftigen Kunden, immerhin ist der Edeka-Markt beliebt. Alleine im Jahr 2022 gab es 730.000 Bezahlvorgänge.

Am 28. Februar (Dienstag) bleibt Edeka-Markt Andreas Guttkuhn wegen Inventur geschlossen, am 1. März (Mittwoch) geht es dann unter neuer Leitung wie gewohnt weiter.