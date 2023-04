Wird der Sundtunnel rechtzeitig fertig?

Von: Hans-Jörg Meckes

Zur Neuauflage der Fehmarnsund-Kommunalkonferenz kamen unter anderen DEGES-Projektleiter Benedikt Zierke (v.l.), Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen, Bahnmanagerin Ute Plambeck und Regionalmanager Jürgen Zuch im Großenbroder „MeerHuus“ zusammen. © Hans-Jörg Meckes

In Großenbrode wurde die Fehmarnsund-Kommunalkonferenz wiederaufgenommen. Konkrete Neuigkeiten zum Bau des Fehmarnsundtunnels blieben allerdings aus. Ziel sei, den Sundtunnel bis 2029 fertigzustellen.

Großenbrode – Um den Bau der Festen Fehmarnbeltquerung und dessen Hinterlandanbindung zu begleiten und in Kontakt zu bleiben, wurde bereits vor einigen Jahren die Fehmarnsund-Kommunalkonferenz ins Leben gerufen. Kommunal- und Landespolitiker konnten mit Vertretern der am Bau beteiligten Unternehmen zusammenkommen und sich so besser absprechen. Nach fünf Treffen wollte Schleswig-Holsteins damaliger Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) das Format aber nicht mehr fortführen. Mit den nun anstehenden Planungen zum Bau des Fehmarnsundtunnels ist in der Region der Wunsch aufgekommen, die Konferenz wieder aufleben zu lassen. Dem ist Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) in Großenbrode gestern nachgekommen.

Bis 2029 müsste der Sundtunnel fertig sein

Wer allerdings auf konkrete Neuigkeiten zu Sund- und Belttunnel gehofft hatte, wurde enttäuscht. In der Region kamen zuletzt Sorgen auf, dass der kombinierte Straßen- und Eisenbahntunnel unter dem Fehmarnsund nicht zeitgleich mit dem sich schon seit zwei Jahren im Bau befindlichen Tunnel unter dem Fehmarnbelt fertig wird. Rechtzeitig bedeutet, dass die Arbeiten bis 2029 abgeschlossen sind. „Wir setzen alles daran, den Tunnel zeitgerecht fertigzustellen“, betonte Bahnmanagerin Ute Plambeck nach der Konferenz. Wie sie bereits im Dialogforum zur Festen Fehmarnbeltquerung erwähnte, müsse die Bahn dennoch das Szenario, dass der Sundtunnel nicht rechtzeitig fertig werden könnte, in ihre Planungen mit einbeziehen. Deshalb möchte sie auch an die dann östlich neben dem Tunnel stehende Sundbrücke ein Gleis anschließen. Laut der DB-Konzernbevollmächtigten sollen vor allem schnellere Verfahren die Planung und den Bau der Schienenanbindung für den Fehmarnbelttunnel beschleunigen. Die vom Bund eingesetzte Kommission hatte den Fehmarnsundtunnel dafür Ende 2022 zu einem Pilotprojekt für das sogenannte „Partnerschaftsmodell Schiene“ gemacht. Auch die Genehmigungsfristen sollen beschleunigt werden. „Dafür wird es feste Bearbeitungsfristen für alle Beteiligten geben und offene Fragen zwischen Bauherrn und Genehmigungsbehörden sofort oder innerhalb weniger Tage geklärt“, so Plambeck.

Zuch: „Geklärt haben wir das noch nicht“

Vor allem Jürgen Zuch, der die Gemeinden Fehmarn und Großenbrode als Regionalmanager in Sachen Beltquerung und Hinterlandanbindung berät, äußerte zuletzt Sorgen in diese Richtung. Die konnten ihm nach der gestrigen wieder aufgenommenen Kommunalkonferenz noch nicht genommen werden. „Geklärt haben wir das leider noch nicht.“ Für das nächste Treffen wünscht er sich konkretere Angaben zum Zeitplan. Zuch freut sich aber, dass mit der Kommunalkonferenz der Austausch wieder reger werde.

Madsen ist zuversichtlicher, dass der geplante Absenktunnel bis 2029 parallel zum Fehmarnbelttunnel pünktlich in Betrieb gehen wird – er sprach aber im Hinblick auf die Schienen- und Straßeninfrastruktur dennoch von „erheblichen Herausforderungen“. „Bis dahin müssen wir die Zugstrecke Lübeck-Puttgarden sowie die Bundesstraße 207 ausgebaut und eine 380-Kilovolt-Stromtrasse verlegt haben“, so der Minister. Die Kosten für den Absenktunnel als Ersatz der alten Fehmarnsundbrücke bezifferte die Bahn zuletzt auf 714 Millionen Euro.

Madsen zeigte sich erfreut, dass die Instandsetzungsarbeiten an der fast 60 Jahre alten Fehmarnsundbrücke weiter voranschreiten. „Mir ist bewusst, welche Auswirkungen die Baustelle auf die Wirtschaft der Region – insbesondere auf den Tourismus hat.“

Die Fehmarnsund-Kommunalkonferenz soll halbjährlich wiederholt werden, um den Kommunalvertretern die Gelegenheit zu bieten, alle Themen rund um die Fehmarnsundquerung direkt beim Verkehrsminister zu platzieren.