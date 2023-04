200 Meter hohe Windanlagen geplant

Von: Andreas Höppner

Im Windpark Fehmarn-Mitte erzeugen derzeit 25 Windenergieanlagen mit einer Höhe von 100 Metern Strom. © Andreas Höppner

Stadtvertretung von Fehmarn stimmt der Erweiterung des Windparks Fehmarn-Mitte mit großer Mehrheit zu. Auch ein weiteres Windkraftprojekt soll vorangebracht werden.

Fehmarn – Auf Fehmarn sollen in den kommenden Jahren im Windpark Fehmarn-Mitte 200 Meter hohe Windenergieanlagen errichtet werden. Dies geschieht im Zuge der Erweiterung des Windparks auf im Regionalplan ausgewiesenen Vorrangflächen sowie des Repowerings. Die Stadtvertretung stimmte dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrags zwischen der Windpark Fehmarn-Mitte II GmbH & Co. KG und Stadt Fehmarn mit großer Mehrheit zu.

In einem ersten Bauabschnitt sollen sechs 200 Meter hohe Anlagen errichtet werden, vier zwischen Bisdorf und Lemkendorf, zwei nordwestlich Vadersdorf. Damit einher geht der Rückbau von zwei Einzelanlagen in Westermarkelsdorf sowie Johannisberg. Aktuell gibt es im Windpark Fehmarn-Mitte 25 Anlagen mit einer Höhe von 100 Metern. In einem zweiten Bauabschnitt sollen am östlichen Rand des Windparks weitere fünf Anlagen errichtet und dafür sechs Altanlagen zurückgebaut werden.

Für die sechs neuen Anlagen im ersten Bauabschnitt ist eine sogenannte Bürgerbeteiligung von 16,6 Prozent vorgesehen, also ein Windrad. Der erforderliche Mindestabstand der Anlagen zur Wohnbebauung in Siedlungen von 1000 Metern (5 x Anlagenhöhe) und Einzelhäusern (3 x Anlagenhöhe) wird laut Vertrag „deutlich überschritten“.

Dem Antrag von Gunnar Gerth-Hansen (SPD), den städtebaulichen Vertrag dahingehend zu verändern, dass die Neuanlagen erst in Betrieb gehen können, wenn sichergestellt ist, dass der produzierte Strom auch zu 100 Prozent abgenommen werden kann, folgten lediglich Fraktionskollege Rainer Schiwek sowie die Grünenvertreter Christiane Stodt-Kirchholtes und Marco Eberle. Reiner Haselhorst (FWV) hatte zuvor berichtet, dass es eine Zusage des Netzbetreibers gebe, in Lütjenbrode ins Netz einspeisen zu können.

Schließlich stimmte die Stadtvertretung mit großer Mehrheit dem städtebaulichen Vertrag in vorgelegter Fassung zu. 16 Jastimmen standen lediglich drei Enthaltungen und zwei Neinstimmen von Gunnar Gerth-Hansen und Rainer Schiwek gegenüber.

Weiteres Projekt in Presen-Burgstaaken mit 176,6-Meter-Anlagen

Mit dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrags zwischen der Stadt Fehmarn und der Windkraft Presen-Burgstaaken GmbH soll aber noch ein weiteres Windkraftprojekt vorangebracht werden. Es beinhaltet die Errichtung von acht Windenergieanlagen auf einer Vorrangfläche westlich der B 207 zwischen den Ortsteilen Ostermarkelsdorf und Bannesdorf. Diese Anlagen besitzen eine Gesamthöhe von 176,6 Metern. Für sie werden neun Anlagen im Windpark Burgstaaken sowie vier im Windpark Presen zurückgebaut, um bei letzterem Platz zu schaffen für den Bau der Anbindung des Fehmarnbelttunnels. Auch hier soll es eine Bürgerbeteiligung geben, sie beträgt zehn Prozent. Bezüglich der Abstandsregelung zur Bebauung sind für Burg 1200 Meter, für die Siedlung Ostermarkelsdorf 600 Meter und für die weiteren Ortslagen mindestens 1000 Meter vorgesehen.

Auch hier gab es ein klares Votum für den Abschluss des städtebaulichen Vertrags. Zwölf Jastimmen auf der einen standen vier Neinstimmen auf der anderen Seite gegenüber. Mehrere Stadtvertreter nahmen aus Befangenheitsgründen nicht an der Abstimmung teil. Gegenwind kam lediglich aus der SPD-Fraktion. Bürgervorsteherin Marianne Unger hatte ihr Nein damit begründet, dass 600 Meter zur Wohnbebauung einfach „zu wenig“ seien.