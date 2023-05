Backen für die Fehmarnbeltdays

Von: Andreas Höppner

Internationaler Betrieb in der Lehrküche der Beruflichen Schule in Neustadt (v.l.): Neben Jaina Radden (3.v.l.) unterstützten Dorte Skov Engholm, Jes Bo Larsen und Michael Hansen (2.v.r.) die Auszubildenden wie Stephanie Badenski (3.v.r.) aus Naksov und Collin Pemöller (r.) aus Neukirchen. © Andreas Höppner

Für die diesjährigen Fehmarnbeltdays in Rødbyhavn treten Auszubildende aus Deutschland und Dänemark bei einem Backwettbewerb in gemischten Teams gegeneinander an. Kennengelernt haben sie sich in Neustadt.

Fehmarn/Neustadt – Mit dem Bau des Fehmarnbelttunnels rückt nicht nur die Wirtschaft dies- und jenseits des Fehmarnbelts enger zusammen, die ganze Region von Hamburg über Kopenhagen bis nach Malmö verspricht sich von einer schnelleren Verbindung eine Steigerung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit sowie wirtschaftlichen Aufschwung. Diesem wirtschaftlichen Aspekt widmen sich in erster Linie die Fehmarnbelt Days, die alle zwei Jahre ausgerichtet werden und in diesem Jahr am 11. und 12. Juni (Sonntag und Montag) in Rødbyhavn stattfinden.

Aber auch die unterschiedlichen Kulturen der Länder werden sich mithilfe einer schnelleren Verbindung am Fehmarnbelt annähern. Um die in der Fehmarnbeltregion lebenden Menschen noch näher zusammenzubringen, wird der erste Tag der Fehmarnbelt Days von 9.30 bis 16 Uhr mit einem großen Volksfest gefeiert, das völkerverbindenden Charakter besitzt. Allerdings dürfte die Sprachbarriere ein Hemmschuh bleiben. Ein gutes Beispiel, wie eine grenzübergreifende Kooperation praktiziert werden und sie auch junge Menschen ansprechen kann, liefern in diesen Tagen Auszubildende aus Deutschland und Dänemark. Bei den Fehmarnbelt Days treten sie im Rahmen des Backwettbewerbs „Das große Backen“ in gemischten Teams gegeneinander an.

Kennengelernt haben sich die sieben deutschen und zwölf dänischen Auszubildenden bereits in der Woche vor Pfingsten, und gemeinsam gebacken haben sie auch schon. Und zwar in der Lehrküche der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Neustadt. „Für die Schüler ist es eine besondere Herausforderung, mit fremden Personen gemeinsam kreativ zu werden“, beschreibt Studienrätin Janina Radden, die das Projekt mit weiteren Fachkräften begleitet, die Anforderung, vor die die jungen Menschen gestellt sind. Ihre Aufgabe sei es, eine Torte zu backen, die bei Rezeptur und Gestaltung moderne, aber auch traditionelle sowie regionale Aspekte berücksichtige. Die Farbe Rot spielte schon beim Probebacken eine dominante Rolle, schließlich gehören Erdbeeren und Rhabarber zu den Früchten der Saison.

Janina Radden: Ein spannendes Projekt

„Ein wirklich spannendes Projekt“, findet Janina Radden. Denn die fünf deutsch-dänischen Viererteams müssen sich nicht nur eine Rezeptur für die Torte einfallen lassen, „sie soll dazu auch wettbewerbsfähig sein“. Das unterschiedliche Ausbildungssystem beider Länder macht die Sache auch nicht leichter, denn auf deutscher Seite sind nur Bäcker aus dem ersten und zweiten Lehrjahr dabei, während die dänische Ausbildung weiter gefasst ist und Aspekte aus den Berufsfeldern Konditor, Koch, Ernährungsberatung und Service zusätzlich Berücksichtigung finden. Hinzu kommt die Sprachbarriere. „Und die ist groß“, hat Janina Radden festgestellt. Deshalb geht es auch nicht ohne Dolmetscher.

Sie freut sich vor allem darüber, dass einige Betriebe mitgespielt und ihre Auszubildenden für das Projekt freigestellt haben. Die Bäckerei Puck aus Grube ist mit fünf Auszubildenden vertreten, die Backstuuv aus Neustadt und das Bugenhagenwerk in Timmendorfer Strand mit jeweils einem.

Hilfreich war auch, dass einige Betreuer der dänischen CELF-Schule (Zentrum für Berufsausbildungen Lolland-Falster), die Standorte in Nakskov und Nykøbing besitzt, ein wenig Deutsch konnten, sodass sich die Verständigungsprobleme deutlich reduzierten. So konnten sich die Teams darauf konzentrieren, jeweils eine originelle Torte zu kreieren, die auch bei den Fehmarnbelt Days in Rødbyhavn den kritischen Augen der Jury standhält. Juroren werden keine Geringeren sein als Enie van de Meiklokjes und Markus Grigo, die regelmäßig als Juroren in großen TV-Backshows zu sehen sind.

Wettbewerb in Rødbyhavn

Die sieben deutschen Auszubildenden machen sich mit ihren Lehrern am 9. Juni (Freitag) auf den Weg nach Nakskov, wo sie im Hotel untergebracht sein werden. Am Folgetag geht es in die CELF-Schule, um die Torten für den Wettbewerb vorzubereiten und zusätzlich etwa 1000 kleine Kuchenstücke zur Verköstigung zu backen, ehe am 11. Juni (Sonntag) in Rødbyhavn die Torten der Jury präsentiert werden. Gegen 16.30 Uhr geht‘s mit der Fähre zurück, sodass das anstrengende, aber auch erlebnisreiche Wochenende für die Auszubildenden mit der Ankunft in Oldenburg gegen 19 Uhr endet. „Für die Schüler ist das Projekt eine tolle Motivation und es eröffnet den Blick über den Tellerrand“, freut sich Christina Holtz, Europakoordinatorin an der Beruflichen Schule in Oldenburg.

Und wenn die Auszubildenden am Montag (12. Juni) vielleicht schon wieder in der Backstube stehen, dann kommen im Rahmen der Fehmarnbelt Days zwischen 9.30 und 16.15 Uhr hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um über das grüne Potenzial eines durch den Fehmarnbelttunnel vereinten Nordens zu referieren und diskutieren. Zu den Gästen zählen unter anderem Landesverkehrsminister Claus Ruhe Madsen, sein Kabinettskollege und Europaminister Werner Schwarz sowie Landrat Reinhard Sager. Weitere Infos unter fehmarnbeltdays.com.