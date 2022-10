Weinlese auf Fehmarn unter Dach und Fach

Von: Reinhard Gamon

21 Helferinnen und Helfer waren am Wochenende mit der Weinlese beschäftigt. Mit dem Ertrag von zwei Tonnen waren alle sehr zufrieden. © Reinhard Gamon

Am Wochenende wurde mit 21 Helfern die Weinlese auf Fehmarn beendet. Auf einem Anbaugebiet im Süden der Insel wurden zwei Tonnen Trauben gelesen.

Weinprojekt auf Fehmarn startete 2016.

Günstiges Wetter für Wein in diesem Jahr.

Hofverkauf im nächsten Jahr.

Fehmarn – Herbstzeit ist Weinlesezeit. Und das auch auf Fehmarn. Schwerpunktmäßig werden zwar bekanntlich Getreide und Kohl angebaut, doch im Süden der Insel befindet sich, in der Größenordnung von derzeit einem Hektar, eines der wenigen Weinanbaugebiete im norddeutschen Raum.

21 Helferinnen und Helfer packten am Freitag, Sonnabend und Sonntagvormittag gemeinschaftlich an, um die Trauben für einen edlen Tropfen Rosé oder Weißwein von den Rebstöcken zu trennen. Mit dem Ergebnis der Weinlese, zwei Tonnen, sind die beiden Hobbywinzer Peter Joachim Witt und Thomas Pinçon sehr zufrieden. Aufgrund des günstigen Wetters in diesem Jahr hatten sie auch mit einem relativ hohen Ertrag gerechnet.

2016 startete das Weinprojekt auf Fehmarn. In Etappen wurden zehn Rebsorten gepflanzt. Schlussendlich entschieden sich die Kompagnons Witt und Pinçon für die Sorten Weißburgunder, Grauburgunder, Solaris und Rondo. Für diese Sorten soll das Klima im Norden besonders gut sein, sagen sie.

Die Pflanzen sind gut geraten und sind nicht von Krankheiten befallen

„Die Pflanzen sind gut geraten und sind nicht von Krankheiten befallen“, freut sich Thomas Pinçon – der gebürtige Franzose betreibt im Hamburger Thalia-Theater ein Restaurant – über den Ertrag der Trauben, die ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmittel biodynamisch angebaut werden.

600 Flaschen Rosé-Wein und Weißwein aus dem Jahrgang 2021 abgefüllt

Vom Jahrgang 2021 konnten die Hobbywinzer insgesamt 600 Flaschen Rosé-Wein und Weißwein abfüllen. Davon wurden bisher 400 Flaschen in diesem Jahr im Hamburger Restaurant an Kunden verkauft. Von Jahr zu Jahr werde jetzt erfahrungsgemäß der Ertrag steigen, so Pinçon und Witt. Die Flaschen des aktuell gelesenen Jahrgangs werden wiederum im nächsten Jahr im Hamburger Restaurant im Thalia-Theater verkauft.

Auch auf Fehmarn wird der Wein im Rahmen eines Hofverkaufs im nächsten Jahr angeboten. Darauf können sich Einheimische und Gäste schon jetzt freuen, auch wenn die Weinliebhaber noch etwas Geduld aufbringen müssen. Bei der Namensgebung ihres Bioweins hatten sich die Winzer aus Blieschendorf und Hamburg bekanntlich auf „Sund“ geeinigt.

Zur Gärung ins Fass

Nach der beendeten Weinlese werden jetzt die Trauben gepresst und in Hamburg gekeltert. Danach geht das Produkt ins Fass zur mehrmonatigen Gärung. Vor rund zwei Monaten legten sich die Hobbywinzer eine Weinpresse aus dem Moselgebiet zu, um unabhängiger zu sein. Eigentlich ist Gastronom Thomas Pinçon, Vater von vier Töchtern, ein Großstadtmensch. Da er aber auch gern die Ruhe auf dem Land sucht, ist er regelmäßig auf Fehmarn und kümmert sich um das kleine aber feine Weinanbaugebiet. Inzwischen ist die Insel zu seiner zweiten Heimat für sich und seine Familie geworden.