Neuer Blick auf die Tunnelbauarbeiten auf beiden Seiten des Belts

Von: Hans-Jörg Meckes

Derzeit laufen auf Fehmarn vorbereitende Arbeiten für den Bau von zwei der insgesamt drei Brücken auf der Baustelle. © Scandlines

Auf Fehmarn tut sich derzeit einiges bei den Arbeiten für den Fehmarnbelttunnel. Beim Aussichtsturm beim Alten Leuchtturm in Marienleuchte gibt es einen guten Blick auf das Geschehen.

Die Arbeiten am Fehmarnbelttunnel laufen derzeit auf Hochtouren. Das teilt Denise Juchem, Pressesprecherin von Femern A/S mit. Mittlerweile seien mehr als 85 Prozent des Tunnelgrabens ausgehoben. „Auch die Arbeiten auf der deutschen Baustelle schreiten weiter voran: Die Baugrube für das Tunnelportal ist soweit vorbereitet, sodass sie im nächsten Schritt weiter ausgehoben werden kann“, informiert Juchem. Der Arbeitshafen sei mittlerweile weitgehend fertiggestellt und werde bald in Betrieb gehen. Das sei wichtig, da ein großer Teil der Baumaterialien und Zuschlagsstoffe auf dem Seeweg angeliefert wird. „Außerdem laufen derzeit vorbereitende Arbeiten für den Bau von zwei der insgesamt drei Brücken auf der Baustelle“, so Juchem weiter. Die Fortschritte auf Fehmarn lassen sich bereits gut vom Aussichtsturm beim Alten Leuchtturm in Marienleuchte beobachten. Um einen noch besseren Blick auf die Bautätigkeiten zu haben, steht dort nun auch ein Fernglas. Damit kann jeder die Bauarbeiten bei Puttgarden und auch die Arbeitsschiffe, die den Tunnelgraben im Fehmarnbelt ausheben, gut verfolgen.

Auf dänischer Seite sind derzeit etliche Kräne bei den Betonarbeiten an der künftigen Einfahrt in den Tunnel bei Rødbyhavn zu sehen. © Scandlines

„Außerdem lässt das Fernglas die Distanz nach Dänemark deutlich schrumpfen“, so die Sprecherin. Die Tunnelfabrik und die Arbeiten am Portal bei Rødbyhavn sind so gut zu erkennen. Etliche Kräne seien dort momentan während der ersten Betonarbeiten an der künftigen Einfahrt in den Tunnel auf dänischer Seite im Einsatz, teilt Femern A/S zum derzeitigen Stand mit.