Tourismus-Service Fehmarn bringt mit Lichtermeer Licht in den Herbst

Von: Andreas Höppner

Teilen

Die Feuershow auf der Veranstaltungswiese soll die Zuschauer am Sonntag in ihren Bann ziehen. © TSF

Der Tourismus-Service Fehmarn will mit der Veranstaltung Lichtermeer Licht in den den Herbst bringen. In Burgtiefe gibt es viele Veranstaltungen.

TSF verlässt mit Lichtermeer nicht den eingeschlagenen Weg des Energiesparens.

Lichtermeer soll die Nachsaison beleben.

Start ist der 30. September.

Fehmarn – Der Herbst hat in diesem Jahr recht früh Einzug gehalten. Die Sonne macht sich rar, die Regenwolken ziehen übers Land, sodass sich das Tageslicht recht häufig unangenehm früh verabschiedet. Mit der Veranstaltung Lichtermeer, vom 30. September bis zum 5. Oktober, will der Tourismus-Service Fehmarn (TSF) auf der Tiefehalbinsel „für eine kurze Zeit Licht in den Herbst bringen“, so Tourismusdirektor Oliver Behncke.

Beleuchtung auf einige Stunden reduziert

Es gehe beim Programm um temporäre Beleuchtung, nicht nur allein um künstliches Licht, sondern vielmehr auch um Fackelwanderungen, Lagerfeuer oder Feuershows, macht Behncke deutlich. Auch die Illumination des Aussichtsturmes erfolge beim Lichtermeer nur stundenweise und werde nach dem 5. Oktober wieder ausgeschaltet, verlässt der TSF mit der Veranstaltung nach Aussage des Tourismuschefs nicht den eingeschlagenen Weg des aktuell so bedeutsamen Energiesparens.

Ostsee-Holstein-Tourismus hatte Lichtermeer vor einigen Jahren gestartet

Das Lichtermeer ist eine vom Ostsee-Holstein-Tourismus vor einigen Jahren gestartete Initiative, die zur Belebung der Nachsaison beitragen soll und der sich zahlreiche Urlaubsorte an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste mit unterschiedlichen Angeboten angeschlossen haben.

Lichtobjekte werden am 30. September für fünf Stunden angeknipst

Der TSF knipst zum ersten Mal am Freitag (30. September) um 18 Uhr für fünf Stunden die Lichtobjekte an der Jachthafenpromenade an und lädt einen Tag später um 19.30 Uhr zur LED-Bühnenshow sowie zwei Walkingacts um 20 und 21 Uhr. Am Sonntag (2. Oktober) ab 20.30 Uhr geht es an der Jachthafenpromenade weiter mit einer LED-Jonglage und einer Feuershow auf der Veranstaltungswiese am Jachthafen. Am Montag (3. Oktober) ist um 18.30 Uhr eine Fackelwanderung vorgesehen, die die Teilnehmer von der Veranstaltungswiese zum Strand führt. Am Dienstag steht ab 18.30 Uhr die Lichtmalerei im Fokus, ehe am Mittwoch ein Lagerfeuer mit einem Stockbrotbacken um 18.30 Uhr das Lichtermeer beschließt.