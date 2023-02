Therapeutikum Westfehmarn erhält Fair-Family-Gütesiegel für Familienfreundlichkeit

Das Therapeutikum Westfehmarn hat für Familienfreundlichkeit das Fair-Family-Gütesiegel erhalten. Klinikleiter Oliver Kettner nahm die Auszeichnung entgegen.

Therapeutikum Westfehmarn setzt sich besonders für die Interessen kinderreicher Familien ein.

Auszeichnung mit einem kleinen Fest für Patientenfamilien gefeiert.

Familie mit zwölf Kindern eine Kur ermöglicht.

Fehmarn – Sie kennt die familiäre Anlage im Inselwesten gut. Mit ihrem Mann und sieben Kindern war Andrea Hofstee im Mai 2021 zur Kur im Therapeutikum Westfehmarn. Jetzt kehrte die zehnfache Mutter erneut in die Petersdorfer Mutter-/Vater-Kind-Kurklinik zurück.

Die Kriterien für das Gütesiegel erfüllt das Therapeutikum in mehrfacher Hinsicht

Diesmal reiste sie ohne Gepäck und nicht zu Erholungszwecken an. Dafür in offizieller Funktion. Die Großfamilienmama kam als Vertreterin des Verbandes kinderreicher Familien Deutschlands (KRFD) und überreichte Klinikleiter Oliver Kettner das Fair-Family-Siegel, ein Gütesiegel, mit dem der KRFD familienfreundliche Unternehmen auszeichnet, die sich besonders für die Interessen kinderreicher Familien einsetzen und sich entweder als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber oder durch familienfreundliche Produkte und Angebote hervorgetan haben. „Die Kriterien für das Gütesiegel erfüllt das Therapeutikum in mehrfacher Hinsicht“, so Andrea Hofstee, die sich bei ihrem Aufenthalt in der Petersdorfer Einrichtung von der Qualität des Hauses hat überzeugen können.

Wir haben es als Familie selbst erleben dürfen, wie gut die Klinik auf die besonderen Bedürfnisse von Mehrkindfamilien eingeht

„Wir haben es als Familie selbst erleben dürfen, wie gut die Klinik auf die besonderen Bedürfnisse von Mehrkindfamilien eingeht“, sagte Andrea Hofstee bei der Übergabe. Dazu zeige sich die Klinik auch den eigenen Mitarbeitern gegenüber sehr familienfreundlich.

Mit einem kleinen Fest für die Patientenfamilien feierte das Team des Therapeutikums Westfehmarn am späten Montagnachmittag die Auszeichnung. Und fühlt sich in seiner Arbeit bestärkt. „Wir wollen wie der KRFD dafür sorgen, dass kinderreiche Familien in Deutschland die Unterstützung erhalten, die sie benötigen“, so Klinikleiter Oliver Kettner bei der Übergabe der Urkunde.

Bei kinderreichen Familien schon lange eine Institution

„Familien, und hier besonders die mit drei oder mehr Kindern, haben oft die größten Herausforderungen zu meistern – gleichzeitig sind sie die wichtigsten Bausteine der Zukunft unserer Gesellschaft. Wir sehen es als unsere besondere Verantwortung, Familien zu helfen. Mit erschöpften Familien wird es unserer Gesellschaft kaum gelingen, die aktuellen und zukünftige Krisen zu meistern. Und wir freuen uns, wenn unsere Bemühungen künftig mit dem Gütesiegel noch größere Strahlkraft entwickeln können.“

Bei kinderreichen Familien in ganz Deutschland gilt das Therapeutikum Westfehmarn schon seit Langem als Institution und begehrtes Ziel für eine Mutter-/Vater-Kind-Kur. Während große Familien in herkömmlichen Kliniken oft keine Möglichkeit haben, zusammen eine Kur anzutreten, biete die Klinik im Westen Fehmarns durch ihr großzügiges Raumkonzept ausreichend Platz auch für wirklich große Familien, hatte auch Andrea Hofstee bei ihrem Klinikaufenthalt erleben können. Selbst wenn die an sich schon geräumigen Apartments mit mehreren Zimmern einmal nicht ausreichen sollten, könnten problemlos zwei zusammenhängende Familienunterkünfte gemeinsam genutzt werden, erinnerte das Team des Therapeutikums Westfehmarn daran, im vergangenen Jahr sogar einer Familie mit zwölf Kindern eine Kur ermöglicht haben zu können.

Das aktuell erhaltene Fair-Family-Gütesiegel ist nicht die einzige Auszeichnung für die Familienverbundenheit des Therapeutikums Westfehmarn. Die Klinik verfügt neben den allgemeinen Qualitätszertifikaten im Kur- und Reha-Bereich auch über das Familienqualitätssiegel, das vom Forschungsverband Familiengesundheit vergeben wird, der an der Medizinischen Hochschule Hannover angesiedelt ist und in dem das Therapeutikum Westfehmarn seit über 20 Jahren als Mitglied aktiv ist.