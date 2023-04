Fehmarn: Ja zum Hotelprojekt „Strandhus“

Von: Andreas Höppner

Der Bau- und Umweltausschuss votierte einstimmig für die Verwirklichung des Hotelprojekts „Strandhus“, das zwischen Strandburg und Strandhotel Bene errichtet werden soll. © Andreas Höppner

Der Bau und Umweltausschuss hat einstimmig grünes Licht für das „Strandhus“ auf Fehmarn gegeben. Es soll zwischen dem Strandhotel Bene und der Strandburg in Burgtiefe gebaut werden.

Erdgeschoss soll Anforderungen an den Hochwasserschutz erfüllen.

Rund 70 Hotelzimmer sollen entstehen.

25 neue Ganzjahresarbeitsplätze im „Strandhus“

Fehmarn – Es dauert alles seine Zeit – und gerade am Südstrand viel zu lange. Das Gefühl des Stillstands hat vor allem damit zu tun, dass es mit dem geplanten großen Hotelprojekt auf der Spielwiese seit Jahren nicht vorangeht. Nun gab der Bau- und Umweltausschuss aber einstimmig grünes Licht für das kleine, zwischen Strandhotel Bene und Strandburg gelegene Hotelprojekt „Strandhus“ der HT Strandhus GmbH & Co. KG mit Geschäftsführer Tim Thelosen.

Wir freuen uns über das einstimmige Ergebnis, das gibt Rückenwind

„Wir freuen uns über das einstimmige Ergebnis, das gibt Rückenwind“, sagte Tim Thelosen gestern gegenüber dem FT. Vorausgegangen war ein sich über Monate hinziehender Abstimmungsprozess zwischen Politik, Verwaltung und Vorhabenträger. Mit einem Ergebnis, das sich nach Meinung des Ausschusses sehen lassen kann. „Ich bin von dem Entwurf positiv überrascht“, sagte beispielsweise Marco Eberle (Grüne).

Vier Vollgeschosse, ein Staffelgeschoss

Entgegen ersten Planungen wird das „Strandhus“ nur noch vier statt fünf Vollgeschosse sowie ein mit einem Flachdach und einer PV-Anlage versehenes Staffelgeschoss besitzen. Die Gebäudehöhe beträgt 20,5 Meter und liegt unter der der Strandburg, die 21,8 Meter misst. Um den Anforderungen des Hochwasserschutzes gerecht zu werden, wird das Erdgeschoss auf 3,5 Meter über NN errichtet.

Auf einer Geschossfläche von rund 4900 Quadratmetern sollen rund 70 Hotelzimmer entstehen. Rund zwei Drittel der Zimmer haben eine Größe von bis zu 60 m², einige wenige aber auch über 90 m². Attraktive Restaurant- und Barbereiche für Hotel- und Tagesgäste sowie für Einheimische sollen ebenfalls entstehen. In den Gebäudekomplex integriert ist ferner ein Wellness- und Fitnessbereich. Oberirdisch und in einer Tiefgarage stehen isgesamt rund 70 Stellplätze zur Verfügung. Im Erdgeschoss wird zudem ein öffentliches WC vorgehalten, da das jetzige im rückwärtigen Teil des Areals dem Hotelprojekt weichen muss. Das WC bleibt aber im städtischen Eigentum. Der Investor geht davon aus, dass im „Strandhus“ etwa 25 Ganzjahresarbeitsplätze geschaffen werden.

Bauherr will Ganzjahreshotelbetrieb stärken

Das Erdgeschoss mit rund 1150 m² bleibt im Eigentum des Hotelbetriebs „HT Srandhus“, die Hotelzimmereinheiten werden zur Refinanzierung und für einen nachhaltig wirtschaftlichen Hotelbetrieb verkauft, dem Betrieb des Hotels zur operativen Nutzung aber dauerhaft überlassen. Eine Eigennutzung der Hotelzimmer ist möglich, soll jedoch streng limitiert sein und über ein Punktesystem, gewichtet nach Saisonzeiten, geregelt werden. In der Hauptsaison wären demnach maximal zwei Wochen möglich, in der Nebensaison höchstens acht Wochen. Ein System, das laut Tim Thelosen den Ganzjahreshotelbetrieb stärkt und zur Saisonverlängerung auf der gesamten Insel beiträgt.

Nach dem jetzt gefassten modifizierten Aufstellungsbeschluss des B-Plans Nr. 173 will der Vorhabenträger „Vollgas geben und in den Umsetzungsprozess gehen“. Die weiteren Schritte seien mit der Stadt abzustimmen, so Thelosen gegenüber dem FT. Auch in seinem Interesse liege ein schnellstmöglicher Abriss der Immobilien am Südstrand.

Ohne Zweifel, die Grundstücke Am Südstrand 11 und 13, wo bis Ende 2018 das reetgedeckte Restaurant „Haus am Strand“ betrieben wurde, sind ein Schandfleck, der nach schneller Beseitigung schreit. Ist das Bauleitplanverfahren zum Abschluss gebracht, geht Tim Thelosen davon aus, das Hotelprojekt „Strandhus“ in einer Bauzeit von 18 Monaten realisieren zu können.

Separates Verfahren für die Erweiterung des Strandhotels Bene erforderlich

Nicht mehr Bestandteil dieses Bauleitplanverfahrens ist die beabsichtigte Erweiterung des Strandhotel Bene. Hier wäre laut Verwaltung ein separates Verfahren erforderlich.