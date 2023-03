Straftaten auf Fehmarn gestiegen

Von: Lars Braesch

Auf Fehmarn registrierte die Polizei in 2022 1125 Delikte. Gegenüber 2021 (846 Delikte) stiegen die registrierten Zahlen um rund ein Drittel an. © Grafik: Polizeidirektion Lübeck

Fehmarn – Die Polizeidirektion Lübeck veröffentlichte am Montag die polizeiliche Kriminalstatistik für Lübeck und Ostholstein. „Auf Fehmarn kam es zu einem starken Anstieg des Kriminalitätsgeschehens. Es wurden rund ein Drittel mehr Straftaten verzeichnet. Ein Rückschluss kann dabei auch die Aufhebung von Coronamaßnahmen sein. Während es zu weniger Gewalttaten (18 in 2022 zu 22 in 2021) kam, stieg die Zahl der Straßenkriminalität leicht an. Hier sind 20 Fälle mehr zu verzeichnen, als im Vorjahr. Zur Straßenkriminalität gehören alle Straftaten, die im öffentlichen Verkehrsraum verübt werden, ausgenommen Verkehrsunfälle. Die Zahl der Wohnungseinbruchdiebstähle auf der Insel hat sich zwar verdoppelt, liegt mit vier Taten gemessen an der Gesamteinwohnerzahl jedoch auf einem sehr niedrigen Niveau“, teilte Polizeipressesprecher Maik Seidel auf Nachfrage mit. Insgesamt wurden 1125 Straftaten (2021: 846) in 2022 auf der Insel registriert. Dies ist ein Zuwachs von 33 Prozent. Mit 65,5 Prozent (65,8 Prozent) stagniert die Aufklärungsquote. Erfreulich sei die hohe Aufklärungsquote bei den Wohnungseinbruchsdiebstählen auf Fehmarn. Zwei der vier Fälle konnten laut Polizeipressesprecher aufgeklärt werden.

Wir haben wieder normales Leben, da deckt Fehmarn das gesamte Portfolio an Straftaten ab

„Wir haben wieder normales Leben, da deckt Fehmarn das gesamte Portfolio an Straftaten ab“, ergänzte der Leiter der Bezirkskriminalinspektion, Detlev Zawadzki. In Ostholstein sei die Zahl der Ladendiebstähle erheblich angestiegen. Von 413 kletterte die Zahl auf 696, somit waren es 283 Fälle mehr in 2022. 86,2 Prozent (84,0 Prozent) konnte die Polizei im vergangenen Jahr aufklären. 2022 sei bei den Ladendiebstählen der höchste Wert in den letzten zehn Jahren erreicht worden.

12755 Straftaten in Ostholstein registriert

Im Rahmen der Statistik wurden für Ostholstein 12755 Straftaten registriert. „Damit liegt erstmals seit drei Jahren wieder ein Anstieg der Fallzahlen vor. Im Jahr 2021 wurde mit 10992 bekannt gewordenen Straftaten ein historischer Tiefstand erreicht. Die Gesamtanzahl der Taten ist nun um 1763 Taten (entspricht 16 Prozent) angestiegen und erreicht damit etwa das Niveau von 2019 – bevor sich die Coronapandemie auf die Kriminalitätsentwicklung ausgewirkt hat“, heißt es in der polizeilichen Statistik.

Massenverfahren im Bereich der Betrugskriminalität im Kreis Nordfriesland

Auf Landesebene sei die Zahl der Straftaten von 173929 auf 221183 angestiegen (+25 Prozent). Der extrem hohe Anstieg auf Landesebene basiere wesentlich auf einem Massenverfahren im Bereich der Betrugskriminalität im Kreis Nordfriesland.

Die Aufklärungsquote im Kreis Ostholstein liege mit 51,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres (54,2 Prozent). Damit liege sie unter dem Landesdurchschnitt von 61,1 Prozent. Hier sei eine unmittelbare Vergleichbarkeit der Quote durch das Massenverfahren in Nordfriesland nicht gegeben.