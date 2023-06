Stauwahnsinn: Bus X85 fährt nur noch bis Oldenburg

Von: Lars Braesch

Teilen

Blick von der Amalienhofer Brücke gestern Nachmittag in Richtung Fehmarnsundbrücke. Der Verkehr staute sich bis nach Burg zurück. © Lars Braesch

Der Stauwahnsinn auf der B 207 ging am Mittwoch in die nächste Runde. Fehmarn war nur noch mit Shuttlebussen zu erreichen, da DB Regio mit dem Bus X85 nur noch bis Oldenburg fährt.

Schienenersatzverkehr nur noch bis Oldenburg.

Baustelle soll vor dem Wochenende entfernt werden.

Kieler Verkehrsministerium blickt kritisch auf die Situation am Fehmarnsund.

Fehmarn – Am Mittwoch ging der Stauwahnsinn auf der B207 (wir berichteten) in die nächste Runde. Und die Nachrichten im Zusammenhang mit der Erreichbarkeit der Insel reißen nicht ab. „Wir haben am Dienstagabend eine private Nachricht erhalten, dass die Deutsche Bahn mit dem Schienenersatzverkehr nur noch bis Oldenburg fährt“, erklärte Regionalmanager Jürgen Zuch. Von dort aus ginge es mit Shuttlebussen über Großenbrode nach Fehmarn.

Das ist ein dicker Hund, dass wir dies nicht offiziell von der Bahn erfahren haben

„Das ist ein dicker Hund, dass wir dies nicht offiziell von der Bahn erfahren haben“, schimpfte Zuch. Die Bahn bestätigte dies am Mittwoch auf FT-Nachfrage. Mit der Maßnahme wolle die Bahn die Verspätungen auf der Strecke verringern, heißt es. „Da es seit Dienstag aufgrund von Straßenbauarbeiten zu erheblichen Verspätungen auf der Buslinie X85 kommt, wurde ein abweichendes Konzept erarbeitet“, schrieb die Bahn am Mittwoch erklärend. „Die Shuttlebusse stehen doch genauso im Stau, das haben wir immer vorausgesagt“, meint Zuch, der vermutet, dass die Bahn mit dem Pendelverkehr durch die Shuttlebusse besser die Lenkzeiten einhalten könne. Die Fahrer der Shuttlebusse werden durch die DB Regio gestellt.

„Die Deutsche Bahn wird die Arbeiten am Endquerträger der Sundbrücke vor dem Wochenende abschließen und damit auch die einspurige Verkehrsführung mit Ampelschaltung aufheben“, versicherte ein Bahnsprecher. Dabei wolle die zuständige Ingenieurin Grit Scholz heute Vormittag entscheiden, wie es mit der Baustelle zur Schaffung eines Übergangs am Brückenkopf Großenbrode weitergehe.

Die Abteilungsleiter schauen in der Morgenlage nach Fehmarn.

Auch das Verkehrsministerium in Kiel betrachtet die Lage am Sund kritisch. „Die Abteilungsleiter schauen in der Morgenlage nach Fehmarn“, erklärte Pressesprecher Harald Haase. Wenn die Baustelle nicht, wie durch die Bahn angekündigt, vorm Wochenende wieder entfernt werde, werde Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen am Freitag die DB-Konzernbevollmächtigte Ute Plambeck anrufen. Bekanntlich verschaffte sich Madsen 2022 selbst ein Bild vor Ort. „Wir als Verkehrsministerium wollen, dass der Wochenendverkehr wieder fließt“, so Haase. Nicht zuletzt mit Blick auf den 16. Fehmarn-Cup mit 53 teilnehmenden Mannschaften.

Blick von der Amalienhofer Brücke am Mittwochnachmittag in Richtung Fehmarnsundbrücke. Der Verkehr staute sich bis nach Burg zurück. © Lars Braesch

Am Mittwochnachmittag staute sich der Verkehr von Burg bis zur Brücke auf sechs Kilometer. Zusätzliche 45 Minuten mussten die Verkehrsteilnehmer für die Fahrt aufs Festland einplanen. In der Gegenrichtung waren es acht Kilometer mit einer Verzögerung von 75 Minuten.