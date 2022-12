Fehmarn: Umbau für neue Fähre startet

Von: Andreas Höppner

Die Fährbetten null und eins in Puttgarden sind mit zwei Doppelendfähren belegt, das Fährbett zwei ist frei, die „Kronprins Frederik“ (l.) verlässt Fährbett drei. Fährbett eins bekommt eine neue Rampe. Rechts der Bordershop. © Archivfoto: Andreas Höppner

Auf Fehmarn soll im Fährhafen Puttgarden eine neue Rampe für die 2024 emissionsfreie Frachtfähre gebaut werden. Unter dem Namen „PR24“ wird die Fähre zurzeit in Istanbul gebaut.

Umfangreiche Bauarbeiten in beiden Fährhäfen.

Arbeiten sollen im Sommer 2023 abgeschlossen sein.

25 MW-Kabel wird um 1,2 Kilometer bis zur Transformatorenstation verlängert.

Fehmarn – Die Reederei Scandlines hat immer gesagt, sie fährt weiter. Auch nach der für 2029 geplanten Eröffnung des Fehmarnbelttunnels will sie zwischen Puttgarden und Rødbyhavn Marktanteile generieren. Diese Zielsetzung bekräftigt sie mit dem Beginn umfangreicher Bauarbeiten in beiden Fährhäfen, die dazu dienen, dass die noch im Bau befindliche emissionsfreie Frachtfähre 2024 im Liniendienst eingesetzt werden kann. Die Bekanntgabe erfolgte auf den Tag genau ein Jahr nach dem symbolischen ersten Spatenstich für die Tunnelbauarbeiten auf deutscher Seite – das nennt man Timing.

Lkw auf Unter- und Oberdeck

Einen Namen hat die neue Fähre, die derzeit auf einer Werft in Istanbul gebaut wird, noch nicht, lediglich den unspektakulären Arbeitstitel „PR24“. Aufmerksamkeit erregt diese emissionsfreie Fähre jedoch auch dadurch, dass sie nicht nur auf dem Unter- sondern auch auf dem Oberdeck Lkw transportieren kann. Deshalb muss das Fährbett eins mit einer stark belastbaren Rampe zum oberen Fahrzeugdeck ausgestattet werden. In den aktuell eingesetzten Doppelendfähren werden im Oberdeck nur Pkw transportiert, Lkw ausschließlich im Unterdeck. Die alte Frachtfähre „Kronprins Frederik“, die 2024 durch „PR24“ ersetzt werden soll, verfügt nur über ein Fahrzeugdeck.

Auf der Skizze wird ersichtlich, dass die Rampe von Süden an das Fährbett eins herangeführt wird. © Skizze: Scandlines

Scandlines hat das Bauunternehmen STRABAG AG beauftragt, das Fundament für die neue Rampe am Fährbett eins zu erstellen. Am Montag (28. November) sollen die Bauarbeiten starten. Zusätzlich werden zwischen den Liegeplätzen eins und zwei ein Schuppen errichtet sowie südlich des Fährbetts drei die Wartespuren erweitert und optimiert, so Scandlinessprecherin Anette Ustrup Svendsen. Im Sommer 2023 sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein.

Nach der Hauptsaison 2023 geht es dann daran, die von der SAM Stahlturm- & Apparatebau Magdeburg GmbH produzierte neue Rampe zu installieren. „Die Installation selbst sollte in etwa einem Jahr abgeschlossen sein“, so die Einschätzung der Reederei.

Ladestrom nur in Rødbyhavn

Auch in Rødbyhavn werden ähnlich umfangreiche Arbeiten im Fährhafen vorgenommen. Hier soll das Fährbett drei mit einer Rampe ausgestattet werden. Die Arbeiten übernehmen eine dänische und eine schwedische Firma. Zusätzlich werden eine neue Lade- sowie eine Transformatorenstation errichtet.

Zudem wird ein von Scandlines bereits 2019 verlegtes 50 kV / 25 MW-Kabel um etwa 1,2 Kilometer zur neuen Transformatorenstation verlängert. Planmäßig beginne nach der Hauptsaison 2023 das Unternehmen NES (Norwegian Electric Systems) mit der Installation der Ladestation und der Transformatorenstation, steckt die Reederei den Zeitrahmen ab.

Im Moment läuft alles nach Plan

Für das Gesamtprojekt hat die Reederei Scandlines laut Anette Ustrup Svendsen eine Investitionssumme von 80 Millionen Euro angesetzt, den Löwenanteil verschlingt dabei der eigentliche Bau der emissionsfreien Fähre. „Im Moment läuft alles nach Plan“, geht die Unternehmenssprecherin davon aus, dass „PR24“ 2024 den Betrieb aufnehmen kann. Dann wohl mit einem weitaus schöneren Namen.