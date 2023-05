Camping-Anbieter befürchten Ausdehnung von Kernzone

Nationalpark-Ostsee: Camping-Anbieter auf Fehmarn sind skeptisch

Von: Nicola Krüger

Bei der Frühjahrsversammlung des Vereins „Camping Paradies Fehmarn“ waren alle Mitglieder anwesend. © Nicola Krüger

Beim Verein Camping Paradies Fehmarn kamen zahlreich Camping-Anbieter zur Frühjahrsversammlung zusammen. Das alles beherrschende Thema war der Nationalpark Ostsee, der von der Landesregierung geplant wird und ganz Fehmarn umschließen könnte. Die Camping-Anbieter befürchten zukünftig hohe Einbußen.

Fehmarn – „So voll war es noch nie. Dass alle zu einem Treffen gekommen sind, das hatten wir noch nie“, zeigte sich Jörn-Henning Kohlhoff bei der Frühjahrsversammlung des Vereins Camping Paradies Fehmarn gestern begeistert über den Zuspruch der Mitglieder. Das ist durchaus nicht verwunderlich, fand sich doch auf der Tagesordnung ein brisantes Thema: „Nationalpark Ostsee: Was ist zu tun? Wird uns alles genommen?“.



Zu Gast war Jochen Czwalina. Der Klausdorfer ist Wassersportler und beschäftigt sich seit etwa zwei Jahren eingehend mit dem geplanten Nationalpark Ostsee.



CDU und Grüne in Schleswig-Holstein haben in ihrem Koalitionsvertrag im vergangenen Jahr festgelegt, dass zur Mitte der Legislaturperiode entschieden werden soll, ob und in welcher Form ein Nationalpark Ostsee eingerichtet wird. Das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur mit seinem Umweltminister Tobias Goldschmidt habe den Auftrag, diesen Konsultationsprozess zu prüfen. „Das ist ein reiner Beratungsprozess, in dem wir gerade stecken“, so Czwalina. „Es ist klar, dass ein Nationalpark 51 Prozent Nullnutzungsfläche ausweist, 49 Prozent darf vorerst in gewisser Weise genutzt werden.“ Seine Befürchtung: „Das könnte auch eine reine Salamitaktik sein. Stück für Stück wird mehr abgeschnitten.“



Auf der gegenüberliegenden Seite, im Nationalpark Wattenmeer, sei das Kitesurfen und ähnliche Wassersportarten seit 1. Mai in der Nordsee nur noch in ausgewiesenen Zonen erlaubt, so die neuen Regeln.

Camping-Anbieter befürchten Ausdehnung von Kernzone

Diese „Salamitaktik“ befürchten Jochen Czwalina und die Mitglieder des Camping Paradieses Fehmarn auch vor der eigenen Haustür. „Es ist zu befürchten, dass die Kernzone ausgedehnt wird und immer weniger Fläche für die freie Nutzung zur Verfügung steht“, so Czwalina. So viel sei jedoch klar: Kommt der Nationalpark, sei es irreversibel. Die Nullnutzungsfläche eines Nationalparks beliefen sich auf 51 Prozent, im Nationalpark Wattenmeer liege dieser Wert bei geschätzt unter fünf Prozent, sagt Jochen Czwalina.



Die Anwesenden waren sich einig, dass sie natürlich für Natur- und Umweltschutz einstehen, man müsse aber abwägen, ob nicht der bestehende Naturschutz am Ende ausreicht. „Der Schutz würde erhöht oder überreguliert werden“, so Czwalina.



„Ein Nationalpark Ostsee wäre für Fehmarn eine Katastrophe. Welchen Kuhhandel müssen wir eingehen, um das zu verhindern?“, warf Malte Riechey ein.



Tourismusdirektor Oliver Behncke konnte berichten, dass Gespräche mit Naturschutzvereinen und -verbänden geführt werden sollen. Es hätten sich bereits Allianzen über Fehmarn hinaus gebildet. Man wolle alle Interessenvertreter ins Boot holen, um gebündelt Argumente vorzulegen. „Das ist grundsätzlich eine gute Sache, aber der Tourismus darf nicht zugrunde gehen.“ Er gab den Campingplatzbetreibern daher den Rat, einen Forderungskatalog zu erstellen, der dann gemeinsam mit anderen den Entscheidungsträgern vorgelegt werden soll. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass gegen den Wunsch aller so etwas durchgesetzt wird“, so Oliver Behncke.



Jochen Czwalina sprach zudem die Kosten an. Diese, wie beispielsweise für ein Nationalparkamt, sollten „lieber in echten Naturschutz investiert werden“, beispielsweise seien die Munitionsaltlasten ein großes Problem, denn auf dem Ostseegrund würden rund 1,4 Millionen Tonnen Munition liegen, die die Fischbestände teilweise schädigen, fügte Oliver Behncke an.