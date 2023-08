Skate-Jam auf Fehmarn: Auf Rollen ist vieles möglich

Von: Andreas Höppner

Teilen

Alles was Rollen hatte konnte am Sonnabend beim Skate-Jam auf die Bahn. © Daniel Pankoke

Am Gahlendorfer Weg auf Fehmarn versammelten sich rund 50 bis 60 Jugendliche zum Skate-Jam. Mit großer Begeisterung zeigten sie ihre Tricks auf Rollen.

Stadtjugendpflege Fehmarn veranstaltete Skate-Jam in Kooperation mit Jan Ueberall und Daniel Pankoke.

Alles was Rollen hatte kam auf Fehmarns Skateanlage.

Alle hatten großen Spaß.

Fehmarn –Zugegeben, von oben sieht der Skatepark am Gahlendorfer Weg wie eine große Badewanne aus. Doch auf dem grauen Beton ging es am Sonnabend bei hochsommerlichen Temperaturen alles andere als ruhig oder erholsam zu. Die Stadtjugendpflege hatte in Kooperation mit Jan Ueberall und Skatecoach Daniel Pankoke ein Skate-Jam veranstaltet. Und alles, was Rollen dabei hatte, kam auf die Anlage.

Jan Ueberall (r.), Oliver Gende (3.v.l.) und Daniel Pankoke (2.v.l.) mit den fleißigen Helfern aus dem Jugendcafé. © Andreas Höppner

Ein Skate-Jam auf der Anlage am Gahlendorfer Weg. Darauf fährt Fehmarns Jugend ab. Rund 50 bis 60 Jugendliche jeglichen Alters waren auf Einladung der Stadtjugendpflege auf die graue Betonbahn gekommen, um bei cooler Musik Kunststücke zu zeigen, eine Menge Spaß zu haben – und vielleicht den einen oder anderen Gewinn abzustauben.

Reichlich Giveaways rausgehauen

Und davon gab es reichlich, denn in Kooperation mit Jan Ueberall von Surf and Fashion seien reichlich Giveaways rausgehauen worden, so Stadtjugendpfleger Oliver Gende. Vom einfachen Armband bis zum Board. Und das von angesagten Firmen, so Gende, der zusätzlich betont, dass die Veranstaltung durch das Bundesprogramm „Zukunftspaket für Gesundheit, Kultur und Bewegung“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert worden sei.

Eine runde, ganz tolle Sache

„Alles, was Rollen hat, kann auf die Bahn“, machte Jan Ueberall die Vielfalt deutlich, die an diesem Tag herrschte. Ob nun mit Rollerblades, Scooter, Surfskates oder Boards – alle waren dabei und hatten großen Spaß. Und der kleine oder große Hunger zwischendurch wurde auch gestillt, da Damiano Durante von der Doppeleiche ausreichend Bleche mit Pizza gesponsert hatte. „Eine runde, ganz tolle Sache“, freute sich Oliver Gende über die gelungene Veranstaltung, die nach einer Fortsetzung schreit