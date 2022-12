Schwieriger Start ins Leben

Von: Nicola Krüger

Kein alltägliches Bild: Nika kuriert sich vorm Fernseher aus. © sunnyislandalpacas.de

Alpakadame Nika kam krank zur Welt. Eine Familie von Fehmarn rettete die Kleine mit einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Fehmarn – Als kleines Nikolausgeschenk kam am 6. Dezember Alpakamädchen Nika in Staberdorf auf die Welt. Schnell war klar, dass die Kleine etwas ganz Besonderes ist, nicht nur wegen ihrer seltenen Färbung (Harlequin-Appaloosa), sondern auch, weil sie sich drei Wochen länger als üblich Zeit ließ. „Da stimmt meist etwas nicht, oft sind die Alpakas dann noch nicht weit genug entwickelt, um auf die Welt zu kommen“, so Alpakamama Bianca Thielmann. Sie betreibt den Ferienhof Beneken, auf dem neben ihr und ihrer Familie unter anderem rund 40 Alpakas leben. Leider bestätigten sich die Befürchtungen schnell nach Nikas Geburt. Die junge Stute konnte auffallend oft den Kopf nicht gerade halten und hatte einen sichtbar erhöhten Herzschlag.

Mit dem Besuch eines Tierarztes kam dann auch die Diagnose: Nika hatte bei der Geburt Fruchtwasser eingeatmet, das sie nicht eigenständig wieder abbauen konnte. Dadurch hatte sich die Lunge entzündet. „Das Wichtigste war dann, ihr den Lebenswillen zurückzuholen“, so Bianca Thielmann. Anfang Dezember war es eisig kalt auf Fehmarn, sodass die Ausstattung des Stalls mit Dämmung und Wärme- lampen nicht ausreichten, um das kleine Wesen warmzuhalten. Zusätzlich war der Körper des Jungtiers durch die Geburt und die Entzündung geschwächt, so stark, dass sie eigenständig keine Nahrung von ihrer Mutter aufnehmen konnte.

Bianca Thielmann und ihre Familie beschlossen also zügig, Nika in der warmen Wohnung zu versorgen. „Das hätten wir nie für möglich gehalten, aber es war einfach zu kalt“, so Thielmann. Anfangs habe die Alpakadame stündlich das Fläschchen und Medikamente bekommen, später wurden die Abstände immer größer. Damit nicht genug, musste sie vor jeder Mahlzeit zu ihrer Mutter Luna gebracht werden, damit sie ihre natürliche Nahrungsaufnahme nicht verlernt. Die Familie habe dafür in Schichten auf Nika aufgepasst. „Das ist wie bei einem Baby. Die Milch darf nicht zu warm sein, nicht zu kalt und alles muss ständig gesäubert werden. Dennoch war es gar nicht schwer, uns aufzuteilen, schließlich wollten alle einmal mit einem Alpaka im Wohnzimmer sitzen“, freute sich Bianca Thielmann über die außergewöhnliche Situation.

Alpakas sind Herdentiere, die mit Gleichgesinnten in Gruppen zusammenleben, vor allem sind sie sehr aktiv und bewegen sich gerne und viel im Freien. Als Mitbewohner in der Wohnung oder dem Haus eignen sie sich nicht, das wissen auch die Ferienhofbesitzer und Alpakakenner: „Das war den Temperaturen geschuldet, das hätten wir uns vorher auch nicht denken können. Wir vermenschlichen unsere Tiere nicht, daher haben wir uns darum gekümmert, dass sie kein Flaschenkind wird.“ Dennoch hat sich Nika in dieser ungewöhnlichen Situation wacker geschlagen. Sie wurde in der kurzen Zeit stubenrein und hat „ihre Menschen“ gut erzogen. „Wenn sie ihre drolligen fünf Minuten hatte, dann hat sie auch gerne nachts an der Decke gezogen, uns geweckt und sogar gespielt.“

Der schwierige Start ins Leben und die liebevolle Fürsorge der Familie Thielmann hat sich am Ende ausgezahlt. Nika hat heute bereits die dritte Nacht bei ihrer Mutter verbringen können, täglich muss weniger über eine Flasche zugefüttert werden. Sie kann nun endlich gesund und gestärkt in ihr Alpakaleben starten. Tatsächlich hat das Jungtier viel um die Ohren, wächst sie doch mit ihren drei Halbgeschwistern auf. Halbbruder Nikki ist nur zehn Tage älter als sie.

So wie es aktuell aussieht, wird Nika auch auf Fehmarn bleiben können. „Ich kann mir im Moment überhaupt nicht vorstellen, dass ich mich irgendwann trennen kann. Ich gehe fest davon aus, dass sie bei uns bleibt“, so Bianca Thielmann.

Nikas holpriger Start ins Leben mit einer potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung endet also mit einem Happy End: Ihren Lebenswillen hat sie dank liebevoller Pflege finden können, „und das doppelt und dreifach“, so Bianca Thielmann.