Offenes Atelier auf Fehmarn: Wo die Vielfalt zu Hause ist

Von: Andreas Höppner

Hans-Joachim Paulsen präsentierte die Werke seiner Ehefrau Anni. © Andreas Höppner

Zum sechsten Mal öffnete die hiesige Kunstszene auf Fehmarn beim Offenen Atelier ihre Tore. Die Öffentlichkeit konnte die Künstler live erleben.

Künstler präsentieren einen bunten Querschnitt ihrer Schaffenskraft.

Atelier von Beate Lehnert am Vorabend fertig geworden.

Mehr als 20 Künstler beim Offenen Atelier auf Fehmarn dabei.

Fehmarn – Die Kunstszene auf Fehmarn zeichnet sich aus durch Vielfalt. Einmal mehr zeigte sich dies bei der von Claudia Czellnik organisierten Veranstaltung Offenes Atelier. Es ist nach der Premiere im Jahr 2018 die sechste Ausgabe, die der Öffentlichkeit am Wochenende einen bunten Querschnitt von der Schaffenskraft der auf Fehmarn lebenden Künstler präsentierte. Einige sind von Beginn an dabei, andere wiederum stellten sich und ihre Kunst am Sonnabend und Sonntag zum ersten Mal vor.

Beate Lehnert hat an diesem Wochenende ihr Atelier in Dänschendorf eröffnet und nahm zum ersten Mal am Offenen Atelier teil. © Andreas Höppner

Zu Letzteren gehört Beate Lehnert, studierte Sozialwissenschaftlerin aus Wuppertal, seit 2016 auf Fehmarn ansässig. „Gestern Abend ist das Atelier fertig geworden“, berichtete die Künstlerin am Sonnabend. Gerade noch rechtzeitig, um die Kunstinteressierten in der Norderstraße 9 in Dänschendorf am Wochenende empfangen und von ihrer Arbeit begeistern zu können.

Ölmalerei bei Beate Lehnert klar im Fokus

Sie bevorzugt das Malen mit Pastellkreide, die Aquarell- sowie Ölmalerei, wobei Letztere klar im Fokus steht. Denn, so sagt sie, „das kommt mir entgegen“. Beate Lehnert, die am Institut für Bildende Kunst und Kunsttherapie in Bochum Malerei studierte, liebt die freie Malerei. „Es ist ein gegenseitiger Prozess, das Bild gibt mir etwas zurück“, so Lehnert, die anfängt zu malen, sich auf ihr Werk einlässt und den Dingen ihren Lauf lässt. So heißt es auf ihrer selbst gestalteten Infokarte: „mich frei malen – in farben träumen – in der linie struktur finden, oder aber auch das chaos. das ist meine malerei“. Viel bedeutet ihr der Umwelt- und Meeresschutz. Beides Themen, die Eingang in ihren Bildern finden. Demnächst möchte sie sich dem Schweinswal widmen, verrät sie. Beate Lehnert gestaltet unter anderem aber auch Glückwunschkarten und Lesezeichen. Weitere Infos auf tollstefandst.jimdofree.com.

Ein alter Hase in Sachen Offenes Atelier und seit 2018 dabei ist Matthias Offner, der mit seiner Drechselwerkstatt im etwas abseits gelegenen Todendorf ansässig ist. Hier findet der 68-Jährige ausreichend Ruhe, sich seinen zwei Leidenschaften zu widmen. Dem Bau von Didgeridoos und dem Drechseln von Stiften. Offner, Ingenieur und früher Vertriebsleiter bei General Electric, kam vor acht Jahren, als er in den Ruhestand ging, von Bielefeld auf die Insel. Didgeridoo spielen konnte er damals schon, er trat auch mit den Bielefeld Didgers auf.

Matthias Offner baut in seiner Werkstatt Didgeridoos und fertigt Stifte – alles Unikate. © Andreas Höppner

Mittlerweile baut er diese traditionellen Blasinstrumente der Aborigines selbst in seiner Werkstatt. Sein neuestes Didgeridoo setzt sich aus zwei miteinander verleimten Holzstücken zusammen. Ein ganz besonderes Holz: Amaranth. Markantes Kennzeichen ist die violette Färbung, die nach Angaben von Matthias Offner durch Sonnenlicht ausgelöst werden. Die Hohlräume des Blasinstruments – in der Natur besorgen Termiten die Arbeit im Eukalyptusstamm – fräst Offner nach eigenen Berechnungen selbst. Und es funktioniert, wie er in Workshops, die er ausrichtete, unter Beweis stellte.

Mein Herz schlägt aber für die Stifte

„Mein Herz schlägt aber für die Stifte“, stellt Offner heraus. Und hier hat der Tüftler, der von sich sagt, dass ihm das Handwerkliche bei seiner beruflichen Tätigkeit als Vertriebsleiter gefehlt habe, beachtliche Fähigkeiten entwickelt. Füller, Bleistifte, Tintenroller oder Kugelschreiber – alles macht er selbst, alles Unikate. „Ich habe mittlerweile 100 bis 150 verschiedene Hölzer vorrätig“, berichtet Offner, der darauf verweist, dass sämtliche Hölzer aus nachhaltigem Anbau stammten.

Der Stift auf Bestellung – kein Problem. Eine Gravur ebenfalls möglich. Seit zwei Wochen besitzt er eine Drehbank für Metallbearbeitung, denn sein Ziel sei es nun, auch die Mechanik für die Stifte zu bauen. Mehr auf didgeridoo-fehmarn.de.

Anni Paulsen setzt ganz auf Aquarellmalerei

Ganz auf Aquarellmalerei setzt Anni Paulsen (67). Die pensionierte Pädagogin sieht ihre Liebe zur Malerei in den künstlerischen Fähigkeiten ihres Vaters Eberhard Struck begründet, der die Aquarellmalerei liebte. Das alles erzählt ihr Ehemann Hans-Joachim Paulsen, der die Besucher durch die zum Atelier umfunktionierte Wohnstube im Pamirweg 4 führte. Seine Frau, die sich ihre Fertigkeiten in VHS-Kursen bei Patricia Holubeck in Heiligenhafen aneignete, konnte am Wochenende leider nicht vor Ort sein, doch wer einen Ehemann hat …

Das Meer, die Küste, die Natur – sie spielen die Hauptrolle in den Motiven, die Anni Paulsen für sich auswählt. „Besonders mag sie die kräftigen Farben des Herbstes“, berichtet Hans-Joachim Paulsen. Die schönste Zeit, sich ihrer Aquarellmalerei hinzugeben, steht für Anni Paulsen also unmittelbar bevor.

Beate Lehnert, Matthias Offner und Anni Paulsen waren nur drei der mehr als 20 Künstler, die sich und ihre Fähigkeiten im Rahmen des zweitägigen Offenen Ateliers vorstellten. Viele Besucher dürften sich schon jetzt auf den nächsten zweitägigen Kunstgenuss im Jahr 2024 freuen.