Neues Reitsportzentrum: Erster Bauabschnitt beginnt

Ein Team des Vermessungsbüros Möller aus Kiel vermaß am Mittwoch die Fläche zur Errichtung der Baustelle für das neue Reitsportzentrum am östlichen Ortsausgang von Burg. © Reinhard Gamon

Auf Fehmarn beginnt der erste Bauabschnitt des neuen Reitsportzentrums am östlichen Ortsausgang von Burg. Die Erdarbeiten beginnen bald.

Fehmarn – Am Mittwoch ging es in Sachen neues Reitsportzentrum am östlichen Ortsausgang von Burg weiter. Das Vermessungsbüro Möller aus Kiel war vor Ort. „Um die Baustelle einrichten zu können, haben wir ein paar Punkte abgesteckt und vermessen“, erklärte Diplom-Ingenieur Hinrich Möller.

Wir hoffen, dass die Firma von Schönfels zügig mit den Erdarbeiten beginnen kann

Die Erdarbeiten für den Außenreitplatz wird die Firma von Schönfels aus Puttgarden durchführen. „Der 65 mal 125 Meter große Ebbe-Flut-Platz muss plan abgeschoben werden. Dort darf es kein Gefälle geben“, erläuterte der 1. Vorsitzende des Fehmarnschen Ringreitervereins (FRRV), Hinrich Köhlbrandt. Naturgemäß habe die 6,8 Hektar große Ackerfläche Gefälle. „Wir hoffen, dass die Firma von Schönfels zügig mit den Erdarbeiten beginnen kann“, so Köhlbrandt.

Ebenfalls wird die Firma von Schönfels die Straße auf dem Gelände freischieben und aufbauen. Die Zufahrtsstraße zum neuen Reitsportzentrum baut bekanntlich die Stadt Fehmarn (wir berichteten). „Auf Höhe der zweiten Reithalle wird von Schönfels einen Lagerplatz für die Erbauer des Ebbe-Flut-Platzes errichten. Hier sind riesige Mengen Sand notwendig. Dies ist ein logistisches Problem“, meint der 1. Vorsitzende.

Demnächst soll mit den Erdarbeiten begonnen werden. Zunächst muss die Fläche für den Außenreitplatz abgeschoben werden. © Reinhard Gamon

Mit dem Bau des Außenreitplatzes soll, laut Köhlbrandt, Anfang November begonnen werden. Zunächst soll eine Folie verlegt werden. „Darüber kommen Wasserleitungen, um das Wasser auf- und abführen zu können“, berichtete der 1. Vorsitzende. Darauf sollen zwei Sandgemischschichten aufgetragen werden.

Weiterhin soll im ersten Bauabschnitt zwischen der Straße und dem Außenreitplatz ein größeres Regenrückhaltebecken entstehen. „Bei Starkregen müssen wir das Wasser aufstauen und dann gezielt ins Abwassersystem einleiten. Hier dürfen nur bestimmte Mengen pro Stunde eingeleitet werden“, so der FRRV-Vorsitzende.

Hallen aus Holz oder Stahl noch völlig offen

In Sachen Hallenneubau soll die zweite Ausschreibung im November fertiggestellt werden. „Ob es Hallen aus Holz oder Stahl werden, ist noch völlig offen. Dies richtet sich danach, was wir uns leisten können“, rechnete Köhlbrandt mit dem Blick auf den finanziellen Rahmen vor. Zum Jahresende soll es in Sachen Hallenbau Ergebnisse geben.

Das neue Reitsportzentrum wird mit 6,4 Millionen Euro taxiert. Das Projekt wird mit 1,5 Millionen Euro durch das Land Schleswig-Holstein gefördert. Einen entsprechenden Zuwendungsbescheid habe der FRVV am 28. Juli 2022 erhalten. 4 Millionen Euro hat der FRRV für die alte Reitanlage im Grünen Weg bekommen.

Aufgrund erheblicher Preissteigerungen durch die Coronapandemie und den Krieg in der Ukraine rieten die Hallenbauer dem Verein, den Hallenneubau erneut auszuschreiben. „Die erste Ausschreibung war deutlich über unserem finanziellen Rahmen“, bilanzierte Köhlbrandt.

Im Frühjahr 2023 (März oder April) soll mit dem Hallenbau begonnen werden.