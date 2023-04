Sorgen auf Fehmarn zu möglichem Nationalpark weiterhin groß

Von: Andreas Höppner

Auf Fehmarn kommen weiter große Sorgen über einen möglichen Nationalpark auf, der die Insel umgeben könnte. Das wurde bei einem Infoabend deutlich, zu dem der SPD-Ortsverein in Petersdorf eingeladen hat.

Fehmarn – Die Ungewissheit über Art und Umfang möglicher Einschränkungen, die die Ausweisung eines rund 160000 Hektar großen Nationalparks Ostsee mit sich bringen könnte, ist in den betroffenen Regionen groß. Besonders ausgeprägt ist sie auf Fehmarn, da etwa 95 Prozent der Küstenlinie als Potenzialfläche vorgesehen sind. Ausgenommen ist lediglich der Bereich Puttgarden mit Fährhafen und Tunnelportal des zukünftigen Fehmarnbelttunnels, wo die auf der Trasse liegenden schutzwürdigen Riffe ohnehin weggebaggert sind.

Wie groß der Informationsbedarf gerade auf der Insel ist, zeigte sich schon daran, dass zur Infoveranstaltung mit Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) in Heiligenhafen am Mittwoch zahlreiche Fehmaraner aufs Festland pilgerten (wir berichteten) und nur einen Tag später auch der ungleich kleinere Veranstaltungsraum in der Alten Schule Petersdorf mit rund 50 Personen ausgebucht war. Eingeladen hatte der SPD-Ortsverein.

Osterkamp: „Sind ein Wirtschaftsraum“

Die Einführung in die Thematik übernahm Klaus Osterkamp (SPD), ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Westfehmarn und aktuell Geschäftsführer der Hafen Orth GmbH. Prägnant zeigte er in Verbindung mit der geplanten Naturparkausweisung drohende Gefahren und unbeantwortete Fragen auf. „Wir sind kein Naturpark, sondern ein Wirtschaftsraum“, sind bei Osterkamp die Befürchtungen vor wirtschaftlichen Einbußen groß. Und nicht nur aus seiner Sicht ist eine der Gretchenfragen: Was soll mit einem Nationalpark erreicht werden, was mit FFH-, Natura-2000- und anderen Naturschutzgebieten bislang nicht möglich war?

Dabei sei man schon gut aufgestellt, habe auf freiwilliger Basis Surfzonen eingerichtet und viele Maßnahmen durch den Umweltrat begleitet, machte SPD-Ortsvereinsvorsitzende Marianne Unger deutlich.

Neben den Wasserflächen würden bereits 7,5 Prozent der Landfläche Fehmarns unter Naturschutz stehen, ergänzte Osterkamp, der auf wesentliche Charakteristika eines Nationalparks verwies. So solle das Gebiet nach § 24 Bundesnaturschutzgesetz großräumig und weitgehend unzerschnitten sein und in einem überwiegenden Teil des Gebietes (also ≥ 50 Prozent) möglichst ungestörte Abläufe der Naturvorgänge gewährleisten. Es wird deshalb von Null-Nutzungszonen gesprochen.

Was das bedeuten kann für Tourismus, Freizeitsport oder auch Wirtschaftsbetriebe? Keiner weiß es. Und gerade das treibt die Fehmaraner um. Dass über das Ob und das Wie einer Nationalparkausweisung ein ergebnisoffener Konsultationsprozess entscheidenden Einfluss besitzt, daran hatte das gesamte Publikum in der Alten Schule – bis auf wenige Ausnahmen – große Zweifel.

„Kein Minister geht raus, ohne etwas in der Schublade zu haben“, die Entscheidung sei schon gefallen, wollte sich Hans-Georg Hinz aus Wenkendorf keinen Illusionen hingeben. Und auch Klaus-Dieter Blanck aus Bojendorf hält nichts von einem Nationalpark. Es würden mit einer Nationalparkverwaltung nur der Verwaltungsapparat aufgebläht und unnötig Kosten produziert, folgerte Blanck. Und mit „einem weiteren Player am Tisch“ Genehmigungsprozesse verlängert, ergänzte Osterkamp. In diesem Zusammenhang erinnerte Gunnar Mehnert (F³) aus Wallnau daran, dass es dem Tourismus-Service Fehmarn unlängst von der Unteren Naturschutzbehörde untersagt worden war, am konzessionierten Strand in Bojendorf Sand aufzuschütten. Deshalb sollten die konzessionierten Strände umgehend rechtlich abgesichert werden, forderte Mehnert.

Siering: „Nicht ins Maximale spekulieren“

Indes warb Fehmarns Grünenchef Falko Siering standhaft und wie ein einsamer Rufer in der Wüste dafür, dem Konsultationsprozess eine Chance zu geben und nicht „ins Maximale zu spekulieren“. Dem Beteiligungsprozess eine Chance geben, das möchte auch Mathias Krause, Vorsitzender des Naturschutzvereins Haff und Huk Nordfehmarn, der vor einigen Jahren die Betreuung des Naturschutzgebiets Nördliche Seeniederung übernommen hat.

Silke Struve-Blanck entgegnete Siering: „Man muss sich klarmachen, was passieren kann. Ist der Nationalpark erst einmal da, entwickelt das eine Eigendynamik.“ Also: wachsam bleiben. Zumal sich ein Großteil des Publikums in der Alten Schule überzeugt zeigte, dass der Nationalpark in dem eng gesteckten Zeitrahmen bis zu einem Kabinettsbeschluss im Jahr 2024 durchgepeitscht werden soll.

Störtenbecker: „Sollten uns gegen Zeitplan stellen“

Schon Anfang Mai soll der Konsultationsprozess mit sechs Schwerpunktworkshops (Naturschutz, Fischerei, Wassersport, Tourismus, Regionalentwicklung/Wirtschaft, Anrainerkreise/ Kommunen) starten. Jeweils 50 Personen pro Workshop sind angesagt, doch wie sie besetzt werden, ist noch offen. Nach Auffassung von Bürgermeister Jörg Weber müssten die Regionen, die am stärksten betroffen sind, auch die meisten Teilnehmer stellen dürfen.

Jeweils fünf Personen aus einem Workshop sollen schließlich in einer zweiten Phase in einen Verzahnungsworkshop entsandt werden, der die zuvor in den Einzelworkshops erzielten Ergebnisse zusammenführt. Doch auch hier ist offen, wie die personelle Auswahl geregelt wird.

„Wir sollten uns gegen den Zeitplan stellen“, forderte Maike Störtenbecker. Apropos Zeitplan: Nicht wenige in der Alten Schule vermuteten eine klare Absicht dahinter, die Workshops kurz vor den Kommunalwahlen zu starten, da zu diesem Zeitpunkt die alten Kommunalvertreter noch im Amt und die neuen noch nicht gewählt sind, um die Kommunen in diesem Prozess zu schwächen.

Wichtig sei auf jeden Fall, sich weiter zu vernetzen und mit einer starken Stimme zu sprechen, meinte Jochen Czwalina, Geschäftsführer der Core Kiteboarding GmbH, und verwies auf die Internetseite nationalpark-ostsee.de. Die Domain hatte er sich schon im vergangenen Jahr gesichert, um auf dieser Seite möglichst viele Infos zum geplanten Nationalpark zusammenzuführen.