Nationalpark Ostsee: Minister Tobias Goldschmidt im Austausch mit Interessengruppen

Von: Andreas Höppner

Fehmarns Bauernchef Gunnar Müller im Gespräch mit Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). © Andreas Höppner

Umweltminister Tobias Goldschmidt kam auf seiner Sommertour nach Fehmarn, um sich zum Thema Nationalpark Ostsee auszutauschen und die Stimmung einzufangen. Auf der Insel gibt es zu den Plänen eine breite Ablehnung.

Fehmarn – Gestern hatte sich Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) bei seinem Besuch Fehmarns ein strammes und eng getaktetes Programm auferlegt, um Stimmungen einzufangen und sich mit den unterschiedlichsten Interessengruppen auszutauschen über den von der schwarz-grünen Koalition geplanten Nationalpark Ostsee. Es gibt angenehmere Sommertouren für Minister, denn auf Fehmarn werden die Planungen auf breiter Front abgelehnt, nicht nur dokumentiert durch einen Beschluss der Stadtvertretung, sondern auch bekräftigt durch zahlreich aufgestellte Protestbanner. Und zur Begrüßung des Ministers gab es gleich eine Demo vor dem Rathaus.

Zur Begrüßung des Ministers gab es gestern Vormittag vor dem Rathaus in Burg eine Demo gegen den geplanten Nationalpark Ostsee. © Reinhard Gamon

Was folgte, waren Gespräche mit Bürgermeister Jörg Weber und den Führungskräften der Verwaltung, mit den Fraktionsvorsitzenden, Vertretern des Naturschutzvereins Haff und Huk und dem Unternehmensverband Ostholstein/Plön. Anschließend ging es raus zum Naturschutzgebiet Krummsteert und Martin Altemüller, wissenschaftlicher Leiter des Nabu Wallnau. Es folgten Gespräche mit Vertretern des Wassersports (Kiten, Surfen, Wingfoil), der Campingplatzbetreiber sowie der Segler und Hafenbetreiber. Zwischendurch fanden aber auch die Landwirte Gehör, die nicht separat eingeladen worden waren, sich aber durch die Nationalparkplanungen ebenfalls beeinträchtigt fühlen.

Das brachte Fehmarns Bauernchef Gunnar Müller zum Ausdruck, der mit zahlreichen Berufskollegen den Minister am Krummsteert einen Empfang bereitete. Für Goldschmidt kein Problem, er nahm sich Zeit, den Landwirten zuzuhören. Sein Ressort sei zwar nicht mehr für die Landwirtschaft zuständig, doch er sei „absolut gesprächsbereit“, versicherte er.

Müller sieht seinen Berufsstand durchaus von möglichen Einschränkungen bedroht, da der Nitrateintrag in die Ostsee bei der Nationalparkdiskussion eine Rolle spielt. Die Landwirte hätten den Eintrag in der Vergangenheit schon stark reduziert und die Düngeverordnung sei noch weiter verschärft worden. „Die Nitrateinträge sind da, und sie sind auch in der Ostsee zu hoch“, stellte Goldschmidt fest. Von allen, auch von der Landwirtschaft, müsse für den Schutz der Ostsee „ein größerer Beitrag geleistet werden“. Müller stimmte zu, dass es noch Spielraum gebe, doch die Ausweisung eines Nationalparks zum Schutz der Ostsee sei aus seiner Sicht nicht erforderlich. Der Nutzen einer Nationalparkausweisung sei nicht so hoch wie die Kosten, ist Müller überzeugt.

Missachtung des Befahrensverbots

Für den Nationalpark sprach sich Martin Altemüller aus. Er berichtete von Problemen im Naturschutzgebiet (NSG), einer stetig zunehmenden Eutrophierung sowie der Missachtung des Befahrens- und Betretungsverbots. Es würde nur zu 80 Prozent eingehalten, Kiter und Surfer würden immer wieder ins NSG fahren, so Altemüller, der beim Befahrensverbot ein Durchsetzungsproblem ausgemacht hat. „Was wäre unsere Straßenverkehrsordnung ohne Knöllchen“, so Altemüller. Eine Sanktionsmöglichkeit auf dem Wasser gebe es praktisch nicht, Polizei oder Untere Naturschutzbehörde würden nicht kontrollieren. Altemüller sprach von einem großen Störpotenzial.

Früher hätten sich mehrere Hundert Höckerschwäne am Krummsteert aufgehalten, jetzt seien es gerade mal zehn, machte NSG-Schutzwartin Franziska Titze deutlich. Bodenbrüter hätten es zunehmend schwer durch den Zulauf von Prädatoren, die durch Muscheln und Krebse im Spülsaum – eine Folge der Zunahme der Eutrophierung – angezogen würden und parallel die Eier fressen.

Altemüllers Fazit: Der Zustand des NSG Krummsteert ist nicht gut. „Und auch die Badewasserqualität wird immer schlechter“, monierte er. Hier regte sich aber sofort Widerspruch von Bürgermeister Jörg Weber, der Goldschmidt auf Fehmarn begleitete und von einer guten Badewasserqualität sprach, die von den amtlichen Behörden regelmäßig geprüft werde. Nach diesem Disput verständigte man sich darauf, von Gewässerqualität zu sprechen.

Im Zuge der Nationalparkdiskussion liegen die Nerven zwar noch nicht blank, doch wird genau hingehört, wie die Diskussion geführt wird. Für Fehmarns Grüne ist es deshalb wichtig, dass Goldschmidt auf Fehmarn war, um mit der Region „ins Gespräch zu kommen“. Fehmarns Grünenchef Falko Siering erhofft sich nun eine „weitere Versachlichung der Diskussion“ und von dem von der Landesregierung viel gepriesenen „ergebnisoffenen Konsultationsprozess“, dass auch Alternativen zum Schutz der Ostsee eingebracht werden. „Am Ende des Prozesses soll ein Fahrplan stehen, wie der Schutz der Ostsee effizient verbessert werden kann“, so Siering.