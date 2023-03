Fehmarn: Eine Insel im Nationalpark?

Von: Andreas Höppner

Ein Teil der Potenzialkulisse für einen Nationalpark Ostsee (südliche Eckernförder Bucht und Kieler Bucht bis östlich Fehmarn). © Darstellung: MEKUN

Am Dienstagabend startete in Kiel der Konsultationsprozess zum Nationalpark Ostsee. Allein 30 Interessenvertreter von Fehmarn waren bei der Auftaktveranstaltung dabei.

Fehmarn/Kiel – Im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung hat er einen Platz gefunden: der Nationalpark Ostsee, der möglichst noch 2024 durch Kabinettsbeschluss ausgewiesen werden soll. Dienstagabend startete der Konsultationsprozess, zu dem das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur (MEKUN) geladen hatte und zu dem über 300 interessierte Gäste ins Hotel Maritim gekommen waren. Allein von Fehmarn waren rund 30 Interessenvertreter anwesend, denn die Insel könnte von diesem Nationalpark zum Großteil umschlossen sein.

Das war der Startschuss für eines der zentralen umweltpolitischen Projekte dieser Legislaturperiode

„Das war der Startschuss für eines der zentralen umweltpolitischen Projekte dieser Legislaturperiode. Es ist toll, dass heute Abend so viele Leute nach Kiel gekommen sind. Die Menschen im Land bewegt die Frage, wie wir einerseits den Schutz der Ostsee voranbringen und dies andererseits mit den Interessen der Personen, die an und von der Ostsee leben, zusammenführen können“, zeigte sich der zuständige Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) über die große Resonanz mehr als zufrieden. Es zeige, „wie sehr den Menschen in diesem Land die Zukunft der Ostsee am Herzen liegt“, folgerte der Minister.

Bei vielen ist es wohl eher die Sorge vor drohenden Einschränkungen in zahlreichen Bereichen, darunter Tourismus, Wassersport oder Fischerei. „Die Touristiker, die betroffen sind, sehen es durchaus kritisch“, äußerte sich Tourismusdirektor Oliver Behncke. Und Fehmarn ist besonders betroffen. Etwa 95 Prozent der Küste fallen in die Potenzialfläche eines möglichen Nationalparks. Entgegen ersten Entwürfen „ist selbst der Nordosten dabei, das wundert uns schon“, macht Behncke deutlich.

Wir haben 16 Kite- und Surfschulen und sind ein Hotspot in Deutschland

Nach Angaben von Fehmarns Tourismuschef gibt es durchaus konkrete Befürchtungen, dass auf den Wassersport, der küstennah betrieben wird, Einschränkungen zukommen. „Wir haben 16 Kite- und Surfschulen und sind ein Hotspot in Deutschland“, zählt Behncke auf und verweist darauf, dass die Orther Reede für Fehmarn „ein wichtiges Stehrevier“ ist. Ein in jüngerer Vergangenheit erstelltes Gutachten hätte auch ergeben, dass hier die Unterwasserflora durch die Ausübung des Sports nicht gefährdet werde. Das Zusammenspiel von Naturschutz und Freizeitsport funktioniere dort sehr gut, findet Behncke.

Natürlich wolle man nachhaltigen Tourismus auf Fehmarn und auch das neu zu erstellende Tourismus- entwicklungskonzept 2035 ziele darauf ab, sagt Fehmarns oberster Touristiker, doch man müsse auch „weiterhin wirtschaftlich sinnvoll arbeiten“ können. Und warum in den vorgelegten Planungen für die Lübecker Bucht in Höhe Dahmeshöved „einfach ein Strich gezogen“ werde und die Potenzialfläche dort endet, könne er nicht nachvollziehen.

Beseitigung der Altlasten das drängendste Problem

Aus Sicht des Tourismus hält Behncke in der Ostsee ein Vorhaben für viel dringlicher als die Ausweisung eines Nationalparks: die Räumung der Munitionsaltlasten, „eine tickende Zeitbombe“. Der Bund hat hier zwar 100 Millionen Euro bewilligt, um zunächst einmal eine Bergungsplattform zu errichten, doch mit der Vernichtung erster Altlasten wird nicht vor 2025 gerechnet.

Mitleid braucht kein Mensch

Auch Bürgermeister Jörg Weber hatte sich aufgemacht nach Kiel. Es sei zwar noch eine ergebnisoffene Konsultation, doch man müsse sich Folgendes deutlich vor Augen halten, so Weber: „Auf der einen Seite ein 18 Kilometer langer Tunnel durch den Belt, auf der anderen Seite ein zwei Kilometer langer Tunnel durch den Sund und rundherum ein Nationalpark.“ Sollte es so kommen, wie vorgestellt, sieht Fehmarns Verwaltungschef „eine Katastrophe“ auf die Insel zukommen. Bei diesem Maß an Betroffenheit hätten die Bürgermeisterkollegen schon Mitleid mit ihm gehabt, so Weber, der sagte: „Mitleid braucht kein Mensch.“ Die ohnehin schon hohe Belastung der Verwaltungsmitarbeiter aufgrund zahlreich tagender Arbeitsgruppen im Zuge der Festen Fehmarnbeltquerung sieht Weber durch das Thema Nationalpark noch einmal verstärkt.

Die Gebietskulisse des geplanten Nationalparks Ostsee beträgt rund 160000 Hektar, wobei etwa drei Viertel der Fläche auf die Kieler Bucht bis östlich Fehmarn entfallen. Weitere Bereiche sind die Flensburger Förde bis zur Schleimündung und die südliche Eckernförder Bucht.

Wir freuen uns auf spannende Diskussionen und ein faires Ringen um die besten Lösungen

Der Dialogprozess soll nun weiter fortgesetzt werden, angedacht sind laut Ministerium bis zum Herbst Schwerpunktworkshops zu den Themen Naturschutz, Fischerei, Wassersport, Tourismus, Regionalentwicklung/Wirtschaft sowie Anrainerkreise/Kommunen. Daraufhin folgt ein sogenannter Verzahnungsworkshop im vierten Quartal 2023, um ein Gesamtbild entstehen zu lassen. Die personelle Spitze des Umweltministeriums will bei jedem Treffen dabei sein. Bei Minister Goldschmidt herrscht große Zuversicht: „Wir freuen uns auf spannende Diskussionen und ein faires Ringen um die besten Lösungen.“