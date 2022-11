„Nacht der Gitarren“ auf Fehmarn: Virtuos auf der Dreihalsgitarre

Von: Reinhard Gamon

Teilen

Sie begeisterten ihr Publikum in der St.-Johannis-Kirche (v.l.): Luca Stricagnoli, Thu Le, Alexandra Whittingham und Lulo Reinhardt. © Reinhard Gamon

Die „Nacht der Gitarren“ auf Fehmarn war ein voller Erfolg. In der St.-Johannis-Kirche gab es über zwei Stunden Gitarrenmusik.

Vier internationale Stars zu Gast.

Solo-Performance im ersten Konzertteil.

Glühwein in der Pause.

Fehmarn – Die „Nacht der Gitarren“ in der St.-Johannis-Kirche war nicht das erste Event dieser Art im Petersdorfer Gotteshaus. Und es wird wohl auch nicht das letzte in dieser Form gewesen sein. Die Fehmarn Festival Group (FFG) als Veranstalterin hatte ein weiteres Mal virtuose und international erfolgreiche Saitenkünstler in den Inselwesten gelockt, die das Publikum einmal mehr begeisterten.

Zu den Künstlern gehörten in diesem Jahr neben Lulo Reinhardt aus Deutschland drei weitere internationale Stars, die mit ihrer Gitarrenmusik zu Weltruhm gelangt sind, in den großen Konzerthäusern der Welt ihr Zuhause haben, aber auch große Freude daran haben, ihre Kunst auf wesentlich kleinerer Bühne zu zelebrieren. Eben in Petersdorf. Und das bereits zum sechsten Mal. Am Sonnabend neben Lulo Reinhardt dabei: Alexandra Whittingham aus Großbritannien, die Vietnamesin Thu Le und schließlich der Italiener Luca Stricagnoli.

Es ist weltweit das einzige Instrument dieser Art.

Letzterer begeisterte das Publikum nicht nur mit seinen ausgewählten Stücken auf seiner Konzertgitarre, sondern er stellte auch sein mit drei Gitarrenhälsen bestücktes Saiteninstrument der Marke Eigenbau vor, dem er schöne Melodien entlocken konnte. „Es ist weltweit das einzige Instrument dieser Art“, erklärte Stricagnoli, „außer einem Nachbau in China“, wobei Letzteres nur als Scherz gemeint war. Stricagnoli ist mit einer Deutschen verheiratet und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Stuttgart. Lulo Reinhardt, bedeutender Vertreter des Gipsy-Jazz, eröffnete den musikalischen Abend mit einem ersten Stück für Konzertgitarren. Er berichtete zudem, mit der bekannten und preisgekrönten Vietnamesin Thu Le von Januar bis März dieses Jahres auf Konzerttour in den Vereinigten Staaten von Amerika gewesen zu sein.

Zusammenspiel der vier Gitarristen sorgte für Begeisterung

Im ersten Teil des Konzertabends gaben die vier Künstler jeweils eine Solo-Performance ab, ehe nach der kurzen Pause das Zusammenspiel der vier begnadeten Musiker für Begeisterung sorgte. Unter anderem brachten die Künstler den Beatles-Song „Norwegian Wood“ zu Gehör.

In der Konzertpause selbst genossen viele Konzertbesucher ihren vermutlich ersten Glühwein des Jahres. Sie hatten zudem die Gelegenheit, Tonträger der jeweiligen Künstler zu erwerben. Lulo Reinhardt hat gerade seine neue CD mit dem Titel „20 Jahre Latin Swing Project“ auf den Markt gebracht.

Außergewöhnlich gute Akustik in der St-Johannis-Kirche

Die Akustik in der St.-Johannis-Kirche war Dank der professionellen Technik und mehrerer Tontechniker außergewöhnlich gut. Dass die Konzertbesucher nach über zwei Stunden musikalischer Höchstleistung den Interpreten mit stehenden Ovationen dankten, war mehr als verständlich. Und die FFG hatte einmal mehr gezeigt, dass sie nicht nur Jimi Hendrix kann.