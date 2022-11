Idee im Waschsalon geboren

„Nacht der Gitarren“ auf Fehmarn: Magie auf sechs Seiten

Von: Nicola Krüger

Luca Stricagnoli arrangiert Rockklassiker für Akustikgitarre neu. © Joe Ehrhardt

Die sechste Auflage der „Nacht der Gitarren“ auf Fehmarn findet am 12. November in der St.-Johannis-Kirche in Petersdorf statt.

Vier großartige Musiker zu Gast.

Tour durch Deutschland und Österreich.

Alexandra Whittingham veröffentliche 2021 ihr erstes Album.

Fehmarn – Jetzt, da die Sonne mit ihren wärmenden Strahlen ein selten gesehener Gast ist, zieht es uns immer öfter ins Innere. Da kommt ein Inselbesuch der vier Gitarrenmagier gerade recht, werden die gekonnt inszenierten Stücke auf Gitarre doch sicherlich den Geist und auch das Herz der Zuschauer erwärmen.

Unter der Überschrift „Nacht der Gitarren“ touren im Oktober und November wieder Gitarrenvirtuosen durch Deutschland und Österreich, am Sonnabend (12. November) machen sie schließlich Halt auf Fehmarn. In St. Johannis in Petersdorf, An der Kirche 4, öffnen sich um 19 Uhr (Beginn ist um 20 Uhr) die Türen für vier großartige Musiker, die auch dieses Jahr wieder eine Virtuosität und Vielfalt der Akustikgitarren eindrucksvoll zur Schau stellen werden.

Gitarrenfans kommen auf ihre Kosten

In der sechsten Auflage der „Nacht der Gitarren“ sind neben Lulo Reinhardt (Deutschland) und Luca Stricagnoli (Italien) in diesem Jahr auch wieder zwei „Guitar-Ladys“ mit dabei: Alexandra Whittingham (Großbritannien) und Thu Le aus Vietnam. Mal als Solo-Performance, mal im kognitiven Zusammenspiel, präsentieren sie in entspannter Atmosphäre die hohe Kunst des Zusammenspiels auf sechs Saiten.

„Ich freue mich sehr auf das Zusammenspiel mit drei Gitarrenkoryphäen. Die Gäste können sich auf ‚Positive Vibrations‘ freuen”, betont Lulo Reinhardt, bekannter Musiker aus der Reinhardt-Familie und Mitorganisator der Tour.

Lulo Reinhardt spielt Gitarre seit er fünf Jahre alt ist, heute ist er vor allem für seinen Gipsy-Jazz bekannt. Das Publikum darf sich also auf ihn und den bekannten Mix aus Swing, Latin und Weltmusik freuen.

Luca Stricagnoli Wunderkind an der Gitarre

Der 31-jährige Italiener Luca Stricagnoli gilt als Wunderkind an der Gitarre. Er begeisterte mittlerweile Konzertbesucher in über 20 Ländern mit seiner einzigartigen Art, Rockklassiker für Akustikgitarre neu zu arrangieren und auf selbst erfundenen Instrumenten wie der „Reversed Triple Neck Guitar” und der „Reversed Slide Neck” zu spielen.

Die Festival-Tour komplettieren werden die Musikerinnen Thu Le und Alexandra Whittingham. Thu Le wurde in Hanoi, Vietnam, geboren und lebt derzeit in Bahrain. Als klassische Gitarristin ist sie international bekannt und gibt ihr breit gefächertes Repertoire an Barock, Klassik, Romantik, Moderne und lateinamerikanische Stile sowie Kompositionen zum Besten. Ihre Musik ist von lokalen Traditionen und Kulturen aus aller Welt inspiriert.

Alexandra Whittingham veröffentlichte erst im Mai 2021 ihr Debütalbum „My European Journey“, das prompt Platz 1 der „iTunes Classical Charts” sowie den ersten Platz der „Presto Charts” durch Vorbestellungen vor Veröffentlichung erreichte.



Idee im Waschsalon geboren

Zum sechsten Mal findet die „Nacht der Gitarren“ bereits statt und kann sich damit zu Recht als Europas größtes Gitarrenevent betiteln. Geboren wurde die Idee der Gitarrennacht ursprünglich in San Francisco. 1995 rief der Amerikaner und Gitarrenpoet Brian Gore die „International Guitar Night“ in einem Waschsalon ins Leben und sorgt seitdem regelmäßig für ausverkaufte Hallen und begeistertes Publikum. Das original Event findet dieses Jahr bereits zum 23. Mal statt.

Weitere Infos gibt es unter www.nachtdergitarren.com. Tickets gibt es für 25 Euro an der Abendkasse und im Café Liebevoll in der Bahnhofstraße 17.