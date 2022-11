Marsch zum Meer auf Fehmarn: Sie marschieren – auch 2023

Von: Reinhard Gamon

Teilen

Start zum 55 Kilometer langen „Heldenmarsch“. Bei strahlendem Sonnenschein, ging es gut gelaunt und für viele mit passend geschminktem Gesicht auf die Strecke. © Reinhard Gamon

Der Marsch zum Meer als Halloween–Edition sollte eigentlich zum letzten Mal auf Fehmarn stattfinden. Veranstalter Oliver Zunk machte nun einen Rückzieher.

Sportliches Gruselevent auf Fehmarn auch 2023.

Junger Fehmaraner nutzte Event für Geburtstagsfeier mit Freunden.

Viele Wanderevents im nächsten Jahr in Schleswig-Holstein.

Fehmarn – Am Sonntag hätte der Marsch zum Meer als Halloween-Edition eigentlich zum letzten Mal auf Fehmarn stattfinden sollen. Veranstalter Oliver Zunk hatte dies im Vorwege auch schon verkündet, da Halloween im kommenden Jahr auf einen Dienstag fällt. Doch nun der Rückzug vom Rückzug. Auch 2023 soll das sportliche Gruselevent auf Fehmarn stattfinden. Dann am 28. Oktober (Sonnabend).

Rund 500 Teilnehmer auf unterschiedlich langen Wanderdistanzen

Die rund 500 Teilnehmer, die sich am Sonntag auf dem Campingplatz Klausdorfer Strand trafen und sich auf die unterschiedlich langen Wanderdistanzen begaben, hat Zunks Ankündigung gefreut, denn auch im kommenden Jahr wollen viele von ihnen Fehmarns Natur beim Wandern – verkleidet oder unverkleidet – erkunden. Im Vorwege hatten sich 480 Teilnehmer für die vier Strecken angemeldet, hinzu kamen noch einige kurzentschlossene Nachmelder, die das gute Wetter nutzen wollten. Fast jeder zweite Starter hatte sich mehr oder weniger gruselig verkleidet oder sich zumindest auffallend geschminkt.

Gewandert wurde bei der „Familienrunde“ auf einer Strecke von elf Kilometern, bei der „Rebellenrunde“ waren es 27,5 Kilometer, bei der „Heldenrunde“ 55 Kilometer und letztlich bei der „Inselbezwingerrunde“ 70 Kilometer. Die beiden längeren Touren wurden im Uhrzeigersinn und die beiden kürzeren Strecken gegen den Uhrzeigersinn absolviert. Das Event am Sonntag habe ein junger Fehmaraner sogar dazu genutzt, mit Freunden seinen Geburtstag zu feiern, berichtete Oliver Zunk.

Fünf Verpflegungsstellen

Bis zu fünf Verpflegungsstellen waren an den Strecken eingerichtet worden, und 20 Helferinnen und Helfer sorgten für einen geordneten Verlauf der Großveranstaltung. Zum Versorgungsangebot zählte auch eine kräftige Kürbissuppe – halloweengerecht. „Langt ordentlich zu, sonst kriegen es die anderen“, schickte Zunk die Wanderer mit einem Augenzwinkern auf die Strecken.

„Erst wollten wir keinen Marsch zum Meer mit Halloweencharackter im nächsten Jahr auf Fehmarn organisieren, denn der Tag vor Halloween ist schließlich ein Montag, da hat kaum jemand Zeit“, äußerte sich Zunk gegenüber der Heimatzeitung. „Doch wir haben es uns noch einmal überlegt. Warum muss eigentlich ein dementsprechendes Event unbedingt einen Tag vor Halloween sein“, haben wir uns gefragt. So geht es also am 28. Oktober 2023 weiter.

Gerne erinnert sich Oliver Zunk noch an das Event auf Fehmarn im letzten Jahr, an dem immerhin allein über 80 Familien an dem Wanderspektakel teilnahmen. Unter den Wanderern waren auch rund 20 Personen von der Insel Fehmarn. Bekanntlich unterstützen die Veranstalter mit einem Teil der Einnahmen die Organisation „Doppelpass“. 6666 Euro waren im letzten Jahr von dieser Einzelveranstaltung an „Jede Spende zählt“ (Kosten für Herzenswünsche krebskranker Kinder, die nicht von den Krankenkassen übernommen werden) und 1000 Euro für die Deutsche Krebshilfe überwiesen worden.

Wir werden hier immer gern gesehen und herzlichst aufgenommen.

Einen besonderen Dank richtete Initiator Oliver Zunk an den Inhaber des Campingplatzes Klausdorfer Strand, Jörn Henning Kohlhoff: „Wir werden hier immer gern gesehen und herzlichst aufgenommen.“

Auch im nächsten Jahr organisiert Zunk wieder viele Wanderevents in Schleswig-Holstein. Neben dem Marsch zum Meer auf Fehmarn wird es die Wandertour „Grenzgänger“ in Flensburg am 25. März, „Hike & Run“ an der Hohwachter Bucht am 29. April, „Das Original“ in Eckernförde am 17. Juni und schließlich das Wanderevent „Reif für die Insel“ auf Föhr am 16. September geben. Näheres zu den einzelnen Events können auf der Homepage marsch-zum-meer.de in Erfahrung gebracht werden.